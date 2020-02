“Mi è crollato tutto addosso…”: Paolo Bonolis, il dramma della protagonista di Avanti un altro! [FOTO]

Il dramma di Sara Croce

Una delle protagoniste di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 è Sara Croce, nuova Bonas al post di Laura Cremaschi. In una recente intervista al magazine DiPiù, la ragazza ha confessato di essere stata tradita dal suo fidanzato. Il personaggio del quiz di Paolo Bonolis ha confessato che lui la incoraggiava, ma fino ad un certo punto.

Prima di iniziare le registrazioni del forma è venuta a conoscenza del suo tradimento. Lei era molto innamorata e credeva in questa storia, quindi le ha crollato il mondo addosso. Nonostante tutto la Bonas crede ancora nell’amore e spera che presto possa trovare la sua anima gemella. (Continua dopo la foto)

Il tradimento e la carriera della Bonas di Avanti un altro!

Il successo di Avanti un altro! non è dovuto solo alla conduzione magistrale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche alla presenza di bellezze femminili. Infatti nel game show del preserale di Canale 5 è possibile vedere: Bona Sorte, ovvero Francesca Brambilla, la Bomber, Miss Claudia e appunto Sara Croce, la Bonas.

Lei non è sconosciuta al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, infatti mesi fa aveva già fatto parte della produzione della SDL 2005 di Sonia Bruganelli e dello stesso Bonolis. La modella, infatti, è stata una delle tante Madre Natura dell’ottava edizione di Ciao Darwin.

La giovane ha confessato che anni fa la prendevano in giro per la sua eccessiva magrezza, poi decise di andare in palestra e col tempo è diventata una bellezza statuaria.

Il provino di Sara Croce effettuato da Paolo Bonolis

Intervistata dal magazine di gossip DiPiù, Sara Croce ha rivelato un particolare aneddoto che riguarda Paolo Bonolis. Durante i provini per Ciao Darwin 8 il conduttore romano le ha chiesto di danzare e dopo alcuni passi l’ha stoppata se era tutto quello che sapesse fare.

E’ tornata a casa certa che fosse scartata da quel programma e invece dopo ha avuto una bella sorpresa ricoprendo il ruolo di Madre Natura.