“Mara Venier sbarca a L’Eredità”: Flavio Insinna cambia ruolo per un giorno [VIDEO]

Il desiderio di Antonella a La porta dei sogni

Lo scorso dicembre su Rai Uno sono andati in onda tre appuntamenti de La porta dei sogni, il nuovo format della tv di Stato affidato a Mara Venier. La trasmissione non ha ricevuto gli ascolti desiderati, tuttavia è piaciuto al pubblico che l’ha seguita. In una delle tre puntate una signora aveva chiesto un desiderio alla conduttrice veneziana, ovvero di incontrare il suo idolo televisivo.

Di chi si tratta? Ebbene sì, Flavio Insinna che da un paio di stagioni è alla guida del quiz tv e di recente era uno dei giurati de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Ma zia Mara era riuscita ad esaudire il sogno della signora Antonella? Andiamo a vedere.

L’incontro con il suo beniamino Flavio Insinna

A distanza di un mese e mezzo abbiamo la risposta. La signora Antonella è riuscita ad incontrare Flavio Insinna. Ma non è finito qui, infatti il programma di Mara Venier è riuscito ad arrivare fino a L’Eredità. In che modo? Attraverso il profilo Instagram dell’attore romano è possibile vedere un video in cui lo si vede insieme alla donna che parlano nel corridoio del centro Fabrizio Frizzi di Roma, ex Dear.

La diretta interessata era molto emozionata nel stringere la mano e parlare con Insinna. Subito dopo i due a braccetto sono entrati all’interno dello studio dove vengono registrate le puntate del game show presentandola a tutti i presenti.

L’ingresso nello studio de L’Eredità e l’affetto del pubblico

Su Instagram è possibile vedere Flavio Insinna prendere per mano la signora Antonella e portarla al centro dello studio per farle conoscere le professoresse de L’Eredità. Ebbene sì, l’appello di Mara Venier ha funzionato e la donna che ha chiamato La porta dei sogni è riuscita a conoscere il suo beniamino di persona.

Ovviamente il filmato postato sul social network ha riscosso un grandissimo successo ricevendo migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti d’affetto da parte dei follower. Ecco la clip in questione: