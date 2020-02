Sanremo 2020 polemica: su Sky hanno spoilerato il vincitore 20 minuti prima (FOTO)

Ieri, sabato 8 febbraio, è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2020 e, anche in tale occasione, non è mancata una dura polemica. Alcuni telespettatori, infatti, si sono resi conto della brutta gaffe commessa su Sky, in cui è stato spoilerato in anticipo il nome del vincitore.

Ad aggiudicarsi il primo posto di questa settantesima edizione del Festival della canzone italiana è stato Diodato, seguito da Francesco Gabbani e dai Pinguini Tattici Nucleari. Amadeus, però, ha temporeggiato parecchio prima di dare l’annuncio ufficiale, sta di fatto che il nome del primo classificato è stato comunicato in anticipo da Sky.

La gaffe di Sky sul vincitore di Sanremo 2020

Sono stati soprattutto gli utenti di Twitter a far nascere la polemica sull’ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Numerose persone, infatti, si son rese conto di un errore commesso da Sky in cui, durante un servizio, hanno mandato in sovraimpressione la scritta con il nome del vincitore, ovvero Diodato. Tale annuncio è stato fatto alle ore 1.46, mentre Amadeus ha aspettato fino alle 2 e 6 minuti prima di fare la comunicazione ufficiale.

Subito dopo aver dichiarato il nome dei terzi in classifica, infatti, il conduttore si è preso parecchio tempo per generare maggiore suspense nei telespettatori ancora sintonizzati. La sua strategia, però, si è rivelata poco adatta, considerando quanto accaduto. Il primo a notare la cosa è stato Jerry Calà, che su Twitter ha scritto cosa fosse accaduto in Sky. Subito dopo, ovviamente, a tale Tweet se ne sono accodati molti altri di vari utenti.

Scoppia la polemica su Twitter

Moltissime persone hanno dato luogo ad una polemica accusando la produzione del Festival di Sanremo 2020 di aver protratto l’agonia per sapere chi fosse il vincitore troppo a lungo. Questo, dunque, ha portato alla nascita di un equivoco molto scomodo. Altri, invece, si sono lasciati andare a supposizioni un po’ più artefatte. Nel caso specifico, c’è chi ha detto che, ormai, dato che il nome di Diodato fosse già trapelato, la RAI aveva due strade.

Se avesse dato come vincitore Diodato, avrebbe confermato lo spoiler di Sky, ma tolto la sorpresa ai telespettatori. Se, invece, avesse decretato come primo classificato Gabbani, sicuramente ci sarebbe stato il colpo di scena, ma sarebbe potuta sorgere una polemica sui metodi di voto e le informazioni trapelate in sala stampa. Alla fine, infatti, si è verificata la prima ipotesi.