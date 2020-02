Naike Rivelli regala un’altra perla ingoiando una banana: il Regalo alla madre Ornella Muti [VIDEO]

La figlia di Ornella Muti mangia una banana intera: video repost

Naike Rivelli non accenna fermarsi nonostante le critiche da parte di alcuni haters. Infatti la figlia di Ornella Muti continua a far parlare di sé per le foto e le clip che ogni giorno condivide sul suo seguitissimo account Instagram.

E l’ultima clip, che un repost di una follower, non ha per niente tradito le di tutti coloro che la seguono sul social network. Nello specifico si vede la 45enne che mangia una banana intera mettendosi a favore della fotocamera del suo cellulare. Un filmato in realtà sarebbe stato realizzato un po’ di tempo fa, riproposto dalla modella nella serata di sabato.

L’omaggio di Naike alla madre

Ma nell’ultima clip che Naike Rivelli ha postato sul suo profilo IG, seguito da 256 mila follower, è possibile vedere altre immagini che la riguardano e un piccolo omaggio per la madre Ornella Muti. La 45enne, infatti, ha ringraziato e taggato colei che ha realizzato il video.

Osservando attentamente il filmato si vede l’attrice mentre fa la sauna, mentre canta un brano e soprattutto mentre si fa un bagno nella piscina. Un’iniziativa che è piaciuta moltissimo al popolo del web che l’hanno premiata con tanti likes e visualizzazioni. Inoltre non sono mancati i complimenti per madre e figlia. (Continua dopo il video)

La protesta di Naike Rivelli

Tornando alla clip in cui Naike Rivelli ingoia una banana intera, quest’ultima al fianco aveva scritto un lungo messaggio di protesta. Un paio di anni fa la 45enne attaccava i mezzi di comunicazione che la accusano di fare scandalo. In quel post la figlia di Ornella Muti si lamentava di un Italia dove si promuoveva il lusso e la superficialità.

Ma anche un Paese, il nostro, dove le suore sono gravide e i preti pedofili. In uno Stato dove la televisione trash vige e detta legge creando e distruggendo persone e principi sani pur di far ascolti sul piccolo schermo.