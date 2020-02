Bugo rompe il silenzio a Domenica In: “Morgan è dalla D’Urso a prendersi i soldi”

Come di consueto, la domenica successiva al Festival di Sanremo, Mara Venier intervista i vari protagonisti della competizione all’interno della sua trasmissione. Il primo tra i concorrenti a sottoporsi alle domande dagli opinionisti di Domenica In è stato Bugo. La conduttrice è voluta partire proprio da lui a causa di tutto il polverone che è scoppiato a causa di Morgan.

Il cantante è sembrato alquanto imbarazzato e poco a suo agio, ad ogni modo, non ha esitato a lanciare qualche frecciatina al suo ex collega. In particolar modo, sia lui sia la Venier hanno fatto riferimento all’ospitata dell’ex di Asia Argento da Barbara D’Urso.

Le parole di Bugo a Domenica In

Bugo, a Domenica In ha spiegato un po’ cosa sia successo dietro le quinte tra lui e Morgan. Il cantante ha raccontato di essere rimasto spiazzato dall’atteggiamento del suo amico, in quanto si conoscono da più di 17 anni. Per tale ragione, non ha la minima idea di cosa possa essere scattato nella testa dell’artista per comportarsi in quel modo. Stando a quanto emerso, sembra che Morgan abbia addirittura offeso la madre del suo compagno di duetto.

Nel corso della conversazione, sono intervenuti anche gli opinionisti. In particolar modo, Selvaggia Lucarelli ha chiesto all’ospite, in modo alquanto perentorio, come gli sia venuto in mente di presentarsi a Sanremo con un personaggio così imprevedibile e instabile come Morgan. Bugo ha detto che per lui ha rappresentato un valore aggiunto, anche se le cose non sono andate esattamente come si aspettava.

La stoccata contro Morgan a Live non è la D’Urso

In seguito, è saltata fuori l’ospitata che il cantautore concederà a Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. Ebbene, una volta emerso questo tema, la Venier non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata all’artista milanese. In particolar modo, ha detto che almeno Bugo ha deciso di venire a Domenica In a titolo completamente gratuito per raccontar la sua versione dei fatti. Morgan, invece, ha preferito andare nella rete opposta facendosi pagare.

Proprio in virtù di questo, sono in molti a credere che Morgan abbia deciso di organizzare tutto questo solo per andare nelle varie trasmissioni facendosi elargire un compenso e facendo parlare di sé.