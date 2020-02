Il Segreto trame spagnole: Francisca scopre che Isabel le ha mentito

Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto raccontano che, dopo molto tempo, Francisca verrà a sapere che Isabel Dos Visos le ha mentito.

In particolare, scoprirà che la Marchesa le ha nascosto il fatto che Raimundo sia venuto alla tenuta più volte per incontrarla. Nel frattempo, Puente Viejo sarà in subbuglio per le azioni rivoltose degli operai, stanchi di sottostare alle rigide imposizioni dei loro padroni.

Il Segreto anticipazioni: Francisca furiosa con Isabel

Nei prossimi episodi della soap opera che vedremo su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di programmazione con Antena 3, Francisca verrà a sapere che Raimundo l’aveva cercata più volte quando soggiornava nel padiglione.

Furiosa, vorrà parlare con il Marchese. L’uomo, messo con le spalle al muro, le dirà che Isabel aveva imposto la regola di non farle incontrare nessuno. La Montenegro, decisa a ritrovare l’Ulloa, fingerà di accettare le sue scuse e continuerà a indagare sulla scomparsa del marito, certa che gli possa essere accaduto qualcosa di spiacevole.

Successivamente, Adolfo e Rosa, dopo essere tornati da una rappresentazione teatrale, informeranno Don Ignacio del fatto che ogni accesso a Puente Viejo è stato bloccato dai rivoltosi. La situazione diventerà sempre più difficile da gestire. Nelle nuove puntate de Il Segreto inoltre, Marcela dirà a Matias di aver avuto un incontro con la sua ex amante Alicia. La Del Molino comincerà di nuovo a nutrire dei dubbi sulla fedeltà del marito, nonostante quest’ultimo provi a rassicurarla.

Isabel ha un amante francese

Le sorprese nelle nuove puntate de Il Segreto non sono certo finite. Si scopriranno infatti altri oscuri retroscena sul passato di Isabel. La Marchesa riceverà infatti una lettera dalla Francia. Il mittente altri non è che il suo amante. L’uomo, a conoscenza della difficile situazione nella quale versa Isabel, le presterà 35.000 pesetas.

Jean Pierre, questo il nome dell’amante della Dos Visos, la informerà di stare per tornare a Puente Viejo con l’intenzione di riallacciare i rapporti con lei. Isabel sarà al settimo cielo e non farà altro che pensare al momento in cui incontrerà l’uomo che davvero ama. Come farà a tenerlo nascosto al marito?

Nel mentre, come svelano le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, Francisca capirà che la Marchesa nasconde qualcosa. La Montenegro potrebbe scoprire che Isabel ha una relazione clandestina e usare questa preziosa informazione a suo vantaggio, arrivando a ricattarla. In questo modo, potrebbe riprendere il pieno potere e tornare ad essere l’unica regina di Puente Viejo. Ci riuscirà? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap.