“Santiago sembra Gianna Nannini o Fabio Caressa”: Belen Rodriguez umiliata per il figlio [FOTO]

Belen e Stefano guardano Sanremo, Santiago dorme

In occasione della finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di seguirlo. A testimoniarlo sono le foto e le clip che la soubrette argentina e il ballerino napoletano hanno condiviso sui loro rispettivi account IG.

E a proposito di scatti, nelle ultime ore la conduttrice di Tu si que vales ha condiviso un post che mostra il figlioletto Santiago mentre dorme. Un’iniziativa che è piaciuta moltissimo ai follower ma è arrivata anche qualche critica sul ragazzino.

Santiago De Martino offeso su Instagram

Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato preso di mira da alcuni haters. Nella foto nella quale si vede il bambino dormire tranquillamente, qualcuno ha insinuato di avere una forte somiglianza con la cantante Gianna Nannini. Quest’ultima ospite al Festival di Sanremo e che ha visto inginocchiarsi davanti a sé Amadeus.

Ma non è finita qui visto che per un altro utente il ragazzino è uguale a Fabio Caressa, giornalista sportivo di Sky e marito di Benedetta Parodi. Non è di certo un paragone bello da fare con un piccolo di quell’età. In primis perché la rock star è una donna e il De Martino Junior non è una bambina. La soubrette argentina replicherà all’offesa rivolta al figlio? (Continua dopo il post)

Non solo critiche, anche complimenti per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Per fortuna non sono giunte solo critiche sotto il post che mostra il piccolo Santiago mentre fa un sonnellino. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di certo non sono brutti, quindi il frutto del loro amore non poteva essere da meno.

Sotto il post che ha ottenuto migliaia di likes sono arrivati centinaia di cuoricini rossi ma anche complimenti per il ragazzino che vorrebbe al più presto una sorellina o fratellino. Quindi i messaggi positivi hanno sovrastato le stupide critiche partite dai soliti leoni da tastiera che polemizzano qualsiasi cosa faccia un personaggio del mondo dello spettacolo.