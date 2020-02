Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva vuole conquistare Felipe

Cosa raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita? Genoveva, dopo essersi messa d’accordo con Ursula per rapire Marcia, sarà decisa a conquistare una volta per tutte il cuore di Felipe.

Mettendo fuori gioco la sua amante infatti, la perfida dark lady penserà di avere la strada spianata. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso vorrà fare di testa sua per salvare la sua amata e finirà con il mettersi nei guai, nonostante il commissario Mauro lo metta in guardia.

Una Vita spoiler: Genoveva pronta a tutto per conquistare Felipe

Nelle future puntate della soap opera campionessa di ascolti su Canale 5, la situazione a casa Palacios sarà davvero tesa. Lolita e Carmen non riusciranno ad andare d’accordo, mentre Ramón e Antoñito si eviteranno a vicenda. Insomma, la mancanza di Trini si farà sentire ogni giorno di più.

Nel frattempo, Emilio verrà a conoscenza di preziose informazioni da Santander che potrebbero incastrare Ledesma. L’uomo non perderà tempo per mettere al corrente Camino e Cinta di quanto scoperto.

Le anticipazioni di Una Vita svelano inoltre che Genoveva continuerà a pressare Ursula affinché il suo piano per mettere fuori gioco la rivale in amore Marcia non fallisca. Il suo unico obiettivo sarà quello di conquistare Felipe.

La Dicenta farà in modo che Felipe venga aggredito. L’Alvarez Hermoso si risveglierà confuso e dolorante in una stanza d’hotel e qui convocherà Mauro. I due riceveranno una strana da Andrade, nella quale li inviterà a recarsi in un luogo abbandonato per parlare di una questione di vita o di morte.

Felipe disposto a tutto per ritrovare Marcia

Le anticipazioni di Una Vita narrano che Susana si recherà a casa Palacios in cerca di spiegazioni. L’ex sarta vorrà sapere i reali motivi per cui Lolita e Carmen non si sopportano. Intanto, Emilio e Jose fingeranno di stare dalla parte di Ledesma, in modo da trovare qualcosa di oscuro sul suo passato e ricattarlo.

Dopo aver letto il messaggio inquietante di Andrade, Felipe deciderà di recarsi all’appuntamento, sebbene Mauro provi a farlo ragionare. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che l’avvocato non ascolterà gli avvertimenti del San Emeterio e si recherà nel luogo concordato armato di tutto punto. Mauro lo seguirà di nascosto e fermerà in tempo Felipe prima che possa commettere una sciocchezza.