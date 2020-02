Il Paradiso delle signore trama 10 febbraio: Agnese spiazza Armando con una decisione

La trama delle puntata di lunedì 10 febbraio del Paradiso delle signore sarà incentrata su molti argomenti. Quello più interessante sarà, sicuramente, la notizia relativa a Giuseppe Amato.

Agnese è alla disperata ricerca di suo marito da molto tempo. In tale puntata, la sarta scoprirà che l’uomo potrebbe essere vivo e potrebbe essere in una prigione della Germania. Proprio per tale ragione, Salvatore deciderà di partire per tale nazione in modo da appurare la veridicità di quanto emerso.

Una volta trapelate queste informazioni, Agnese deciderà di allontanarsi da Armando al punto da non coinvolgerlo nelle sue angosce e preoccupazioni. Adelaide, invece, si allontanerà sempre di più da Umberto, nonostante i tentativi di Marta e Vittorio di riavvicinarli.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Marta e Vittorio provano ad avvicinare Adelaide e Umberto

Lunedì 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore e la trama è alquanto scoppiettante. I membri del grande magazzino saranno in fibrillazione in attesa che venga pubblicato il primo fotoromanzo del Paradiso.

Marta e Vittorio, infatti, si prepareranno ad incontrare Orlando Brivio per la consegna della prima copia ufficiale del nuovo progetto. Nel frattempo, in occasione dell’arrivo della festa di San Valentino il direttore dello shopping center organizzerà un evento, ovvero, un concorso.

Marta e Riccardo, invece, faranno di tutto per far riavvicinare loro zia a loro padre, ma i tentativi si riveleranno vani. Adelaide, infatti, sarà sempre più diffidente nei confronti di Umberto. Ad influire sulla sua posizione sarà Achille Ravasi, il quale corteggerà in modo sempre più spregiudicato la dama.

Trama 10 febbraio: Agnese fa una scoperta su Giuseppe e si allontana da Armando

La notizia più interessante della puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore, però, riguarderà Giuseppe Amato. Il marito di Agnese è sparito da diverso tempo generando molta preoccupazione nella donna, nei figli e nel nipote Rocco. Tutti si metteranno sulle sue tracce e, nel corso della ricerca, emergeranno delle informazioni molto interessanti sul suo conto. Giuseppe, infatti, pare sia vivo e si trovi all’interno di un carcere a causa di alcuni crimini commessi.

Salvatore, allora, deciderà di partire alla volta della Germania nella speranza di ottenere informazioni un po’ più certe in merito. Intanto, Agnese si stava avvicinando molto ad Armando. A seguito delle recenti scoperte, però, cambierà atteggiamento nei confronti del nuovo arrivato. La sarta, infatti, lo allontanerà e non lo renderà affatto partecipe delle recenti scoperte su suo marito.