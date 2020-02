La triste confessione di Valeria Marini

Un periodo difficile della sua vita

Una richiesta d’aiuto, un vero e proprio appello quello che fa Valeria Marini negli studi di Verissimo. Si confessa e fa emozionare anche la conduttrice Silvia Toffanin. La showgirl parla di un anno molto difficile, della sua depressione e della sua disperazione.

Racconta dell’allontanamento della madre, non hanno più contatti, nonostante il rapporto molto intimo. La conseguenza è stata chiudersi in se stessa e passare diverse notti a piangere.

La madre, la signora Gianna, in un momento di difficoltà si allontana e non si sentono ormai da mesi. Questo distacco fa molto male alla ex di Vittorio Cecchi Gori, confessa di aver fatto più tentativi per riavvicinarsi ma nulla. Anche nel giorno di Natale la mamma non le ha aperto la porta.

Non svela la natura del problema

Valeria si confessa e lancia un appello alla madre dicendo che la vita è un dono prezioso, conferma il suo esserci sempre per la donna e vorrebbe andare avanti. Non svela i particolari ma laddove ci siano sbagli è presente e pronta a un riavvicinamento. Pronuncia anche un emozionante “mi manchi”.

La Marini ci tiene a specificare che non ha commesso nessun errore. Nel suo appello il suo desiderio più grande è che la mamma torni a sorridere, un desiderio comune per lei e per i suoi fratelli.

La forza di reagire per fortuna c’è, ed è merito del lavoro. In questo momento è impegnata con uno spettacolo teatrale che sembra essere la chiave di tutto per il profondo messaggio di ottimismo. Gli impegni lavorativi danno a Valeria Marini felicità e forza, ciò di cui ha bisogno adesso.

C’è il desiderio di avere un figlio?

La presentatrice fa una domanda molto personale a Valeria, le chiede se ci sia la volontà di avere un figlio. La showgirl e attrice risponde che gli impegni lavorativi che ha sono sempre tanti, ma forse oggi potrebbe essere il momento giusto. Al momento la stellare Valeria tiene il suo fidanzato Gianluigi Martino lontano dai riflettori.