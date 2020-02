Avete mai visto dove vive Elisa Isoardi? Un appartamento lussuoso ma disordinato [FOTO]

Dove abita Elisa Isoardi?

Da un paio di stagioni è il volto de La Prova del cuoco, il cooking show di Rai Uno preso in eredità da Antonella Clerici. Vista la diretta giornaliera negli studi Fabrizio Frizzi della Capitale, l’ex fiamma di Matteo Salvini è costretta a vivere a Roma.

La professionista piemontese riscuote un discreto successo non solo sul piccolo schermo ma anche sui social network. Infatti su Instagram spesso condivide spazi del suo appartamento. Un’abitazione che si trova ai Parioli, uno dei quartieri chic è residenziali della città eterna.

L’abitazione romana della conduttrice de La Prova del cuoco

Dell’appartamento romano di Elisa Isoardi si possono vedere degli arredi che sembrano molto comodi. Ma non c’è solo il confort, ci sono anche dei dettagli lussuosi. Tuttavia la casa della conduttrice de La Prova del cuoco sembra essere un po’ disordinata.

Questo vuol dire che è un’abitazione più che vissuta. Anche se la professionista di casa Rai non abbia mai detto di abitare nella Capitale, il fatto che possa vivere in un luogo differente sembra molto remoto. Il motivo? Ogni giorno la donna è impegnata in diretta col cooking show. (Continua dopo le foto).

La zona giorno dell’appartamento di Elisa Isoardi

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, Elisa Isoardi aveva detto di avere un appartamento in uno dei quartieri più belli della Capitale, ovvero Parioli. Mentre parlando della sua casa la conduttrice de La Prova del cuoco aveva confessato che l’ambiente che ama di più rimane il suo salotto.

Attraverso un’intervista televisiva la professionista piemontese diceva che in quella stanza le piace leggere, guardare e studiare la televisione. Poi adoro anche il suo ampio divano perché le piace essere circondata da amici e parenti quando non è a lavoro.

E dagli scatti che posta sull’account personale IG i suoi gusti sembrano essere sempre gli stessi. La zona giorno è grande e spesso condivide questo spazio col suo cane. E possibile vedere anche un terrazzo ampio e pieno zeppo di piante che la presentatrice Rai ama curare in prima persona.