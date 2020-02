Vin Diesel è gay? L’attore ribatte alle illazioni: “Roba da sfigati”

Vin Diesel è gay oppure no? L’attore risponde alle voci circolate sul suo conto

Vin Diesel è gay? In rete circola da anni questa diceria, secondo cui la celebre star di Hollywood, protagonista del film XXX-Xander Cage in onda ieri, lunedì 10 febbraio su Italia 1, sarebbe in realtà sessualmente attratto dagli uomini.

Voci alimentate dalla sua reticenza nell’esporsi pubblicamente riguardo il privato. Qualche anno fa l’icona della saga Fast & Furios, contattata per un’intervista da Details, ha risposto alle illazioni.

Una volta Vin Diesel era legato alla co-star Michelle Rodriguez, ma da allora non era mai più stato visto con una ragazza, finendo paparazzato sui tabloid scandalistici in dolce compagnia. Addirittura una donna gli ha fatto il quarto grado sul proprio orientamento, chiedendogli a bruciapelo se giocasse per l’altra squadra. Con un’espressione truce apparsa sul volto, l’attore ha chiesto come si possa dire una cosa simile.

Approccio “old school”

Non capiva Vin Diesel perché dovesse uscire allo scoperto su tale questione. Semplicemente protegge il privato, impedendo qualsiasi fastidiosa intrusione. Adotta un approccio “old school”, quando le star aggiravano i flash dei fotografi, invece di buttarsi a capofitto.

Non finirà sulle copertine delle riviste rosa sulla falsariga di esimi colleghi. Viene dal codice del silenzio applicato dai miti della vecchia generazione, dagli Harrison Ford ai Robert De Niro, dagli Al Pacino ai Marlon Brando. Non lo farà.

Vin Diesel oppresso dallo showbiz USA

Pertanto il 52enne preferisce gli incontri in Europa, dove non è così facilmente riconoscibile. Stare morbosamente alle calcagna delle celebrità crede sia un comportamento folle. Gente che rovista nella tua spazzatura, che ti fotografa da Starbucks, che fa ironie malevoli sul tuo conto. È una condotta da sfigati, ha aggiunto.

Insomma, Vin applica il codice del silenzio e, anche se i tempi sono cambiati, poco gli importa. Intende farsi conoscere dal grande pubblico attraverso la sua professione. E comunque una compagna l’ha eccome, la modella Paloma Jiménez, da cui ha avuto tre figli: Hania Riley, Vincent e Pauline.