Margherita Mazzucco: “Come spenderò il compenso per L’Amica Geniale”

Margherita Mazzucco: la Lenù de L’Amica Geniale prende una decisione sorprendente sul compenso corrispostole. Ecco a cosa lo destinerà

A furor di pubblico, L’Amica Geniale, la serie televisiva diretta da Saverio Costanzo e tratta dai racconti di Elena Ferrante, parte con una nuova stagione. Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda negli Stati Uniti, le vicende riguardanti Lila ed Elena hanno pure conquistato i telespettatori italiani. Nei panni della Elena adolescente c’è Margherita Mazzucco.

L’attrice è giovanissima e alle prime armi. Tuttavia, il talento dimostrato fin dal principio davanti alle telecamere ha sbalordito. La scrittrice Elena Ferrante voleva nel cast non professioniste, come in effetto è poi stato. Un’esperienza divertente, ma pure parecchio faticosa, ha spiegato l’interprete. Hanno scoperto cosa c’è dietro ad un film, pazzesco: non pensavano venissero curati così scrupolosamente i dettagli.

Occhio al futuro

In un’intervista concessa al magazine DiPiù, Margherita Mazzucco ha discusso dei soldi guadagnati grazie alla fiction. Anziché spenderli, ha preso una decisione molto coscienziosa, accantonandoli per il futuro.

Un giorno le piacerebbe studiare all’estero e per questo motivo ha depositato in banca i soldi guadagnati con L’Amica Geniale. A differenza della collega Gaia Girace (Lila), lei ha frequentato comunque la sua scuola, il liceo classico. Sosteneva verifiche e interrogazioni sul programma svolto in sua assenza. Non ha avuto favoritismi.

Margherita Mazzucco: ambientamento naturale

Dopo vari provini la Mazzucco è stata scelta dal regista Saverio Costanzo. Quando le hanno comunicato che la parte era sua era felice e contemporaneamente terrorizzata. Fin lì, infatti, non aveva mai lontanamente pensato di fare l’attrice, non avendo mai studiato recitazione.

Una volta approdata sul set tutto le è venuto però naturale, anche perché prima dei ciak si sono duramente preparate. Attorniate da eccellenti professionisti, Margherita ed Elena si sono dimostrate all’altezza del compito.

Il pubblico si è lasciato totalmente prendere dalla storia, curioso di scoprire gli sviluppi. Intanto, sappiamo che Margherita e Lenù hanno una qualità in comune: entrambe hanno la testa sulle spalle, ben più rispetto alle loro coetanee.