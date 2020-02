Fiorello stroncato da Selvaggia Lucarelli: “Fingi e basta sul palco”

Fiorello: la blogger Selvaggia Lucarelli replica alle critiche dello showman

Selvaggia Lucarelli ha un nuovo nemico pubblico: Rosario Fiorello. Già, la famosa blogger pare sia entrata in rotta di collisione anche con lo showman siciliano, intervenuto durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo tenutasi sabato 8 febbraio sul suo sfogo pubblicato contro Tiziano Ferro senza avergli prima chiesto il permesso. Dunque, si è lamentato del colpo basso subito.

Attraverso un prolisso articolo su TPI, Selvaggia Lucarelli ha risposto ironica. È un’incontenibile meraviglia – ha esordito – apprendere di essere un’amica di Fiorello. Non lo frequenta, non sono amici, si sono sentiti al telefono solo una volta cinque anni fa. La chiamò lui per ringraziarla di un articolo su una delicata vicenda che lo coinvolgeva, le rivelò alcune cose non riportate. Mai più sentito, forse si sono incrociati in radio.

Approvazione ossessione

Stando alla versione di Selvaggia Lucarelli, dieci minuti dopo aver pubblicato un articolo dove lo definiva permaloso, ossessionato dall’approvazione e ben diverso nel quotidiano dal personaggio, Fiorello l’avrebbe contattata.

Partono 10 minuti di linciaggio nei confronti di Tiziano Ferro. Di sue domande e contestazioni a cui lui puntualmente rispondeva. Conclusa la telefonata, trascrive la conversazione, ossia delle emozioni negative da lui provate per la catena d’odio fatta partire dal cantautore di Latina (cose ben lontana secondo la penna de Il Fatto Quotidiano dall’essere terribile) e condivide le sue dichiarazioni.

Ossia svolge il proprio mestiere, presumendo pure che gli faccia piacere veicolare il messaggio sugli hater in rete. Dopo circa un’ora dalla pubblicazione, il comico l’avrebbe ricontattata per rimproverarla di averlo fatto senza permesso.

Ne prenderà atto per il futuro. Lei gli risponde che ha contattato una giornalista con la quale non intrattiene rapporti d’amicizia per contestare un suo articolo, manco malgrado chiederne la riservatezza e che non gradiva i suoi toni.

Tutti contro Fiorello

Infine, lo showman avrebbe inviato a Selvaggia un messaggio più pacato in cui le imputava di averle scagliato tutti contro. Il problema dunque – ha concluso la Lucarelli – non era il cyberbullismo, il contenuto dell’intervista o Tiziano Ferro, bensì l’idea di avere dei nemici. Peraltro giornalisti. Gli stessi restii ad idolatrarlo, pure oltre la stratosfera.

Di norma Fiore evita le polemiche, perciò resta da capire se stavolta romperà il silenzio oppure lascerà al pubblico trarre le rispettive conclusioni su uno dei tanti “scandali” abbattutisi su Sanremo.