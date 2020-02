Ignazio Moser burattino di Cecilia Rodriguez, l’ex: “Vieta ogni contatto”

Ignazio Moser: secondo l’ex Cecilia Rodriguez sarebbe follemente gelosa di lui

Sulle pagine dell’ultimo numero il settimanale Di Più ha pubblicato una lunga lettera scritta da Antonella Fiordelisi. Difatti, la giovane ha scritto alla rivista per attaccare con termini molto duri la sua vecchia fiamma Ignazio Moser, reo di aver sminuito in più circostanze la loro relazione.

Il figlio del grande ciclista Francesco ha trovato l’amore durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, incontrando Cecilia Rodriguez, ancora sua attuale compagna e partner nella conduzione di Ex On The Beach su MTV. Stando al 27enne, la sorella di Belen sarebbe la sua prima vera fidanzata. In passato ha accumulato tante storielle, nessuna però che lo coinvolgesse sul serio.

Reazione sconsiderata

Le parole di Ignazio Moser hanno profondamente turbato la Fiordelisi, intervenuta sulle pagine del settimanale per dare la propria versione su come siano andate effettivamente le cose. Prima di mettersi insieme a Cecilia ha avuto secondo lei una reazione sconsiderata. Ha voluto precisare che tra loro due non ci sarebbe mai stato nulla di serio. E non capisce perché.

Alle pagine del magazine, la fidanzata di Francesco Chiofalo esterna tutto il proprio disappunto per il modo in cui l’ha liquidata Ignazio Moser, arrivando pure a dargli del bugiardo. Non gli permette di parlare così. Sempre nel messaggio pubblicato sul nuovo numero di DiPiù, la bella schermitrice salernitana ha fatto una clamorosa confessione su Cechu.

Ignazio Moser soggiogato dalla fidanzata

In pratica, ha svelato che l’ex gieffina sarebbe gelosissima del rispettivo compagno. Dovevano andare a un evento in Sardegna con l’intera agenzia, ma Ignazio le avrebbe chiesto di non rivolgergli parola perché la Rodriguez non voleva.

A quell’evento la Fiordelisi avrebbe evitato di andare proprio per scongiurare eventuali attriti tra la nuova coppia. Eppure, il problema si sarebbe ripresentato in svariate occasioni, tanto da spingerla ad abbandonare l’agenzia.

Infine, l’influencer ha aggiunto di essere stata perfino bloccata su tutti i social da Ignazio, supponendo che dietro ci possa essere lo zampino della Rodriguez. Per stabilire se dica o meno la verità servirebbero delle prove: cos’avrà in mano a suffrago della tesi?