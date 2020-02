Diana Caruso, fantasmi del passato: “Ho capito che ogni giorno è prezioso”

Diana Caruso confessa di aver avuto un brutto male

Di Uomini e Donne è entrata a far parte per consolarsi dopo una delusione sentimentale patita l’anno scorso, senza finora particolare successo. Tra le dame del dating show condotto da Maria De Filippi, Diana Caruso sta avendo poco fortuna.

La 38enne catanese non è una però una che si arrende facilmente, forgiata nella tempra e nello spirito dalle delicate sfide che le ha opposto la vita. In giovane età ha avuto un tumore al seno, scoperto in tempo utile grazie alla prevenzione e ai controlli semestrali. Anche nel suo caso la prevenzione l’ha tratta in salvo.

Alle prese con la malattia, Diana Caruso ha capito sulla propria pelle quanto sia importante ogni giorno perché nulla è scontato e tutto può finire in un attimo. Da 10 anni fa volontariato: sale sul treno bianco di Lourdes per dare sostegno ai ragazzi disabili. Inoltre, si reca negli hospice per assistere i malati terminali.

Com’è arrivata a Uomini e Donne

Fra le pagine di Uomini e Donne Magazine Diana Caruso ha confessato di aver attraverso un periodo complicato. Si era lasciata con il fidanzato insieme al quale è stata insieme tre anni, una rottura deludente e per tale motivo era parecchio demoralizzata.

Le sue colleghe in banca le hanno suggerito di contattare la redazione. Infine l’hanno scelta e da lì in avanti ha conosciuto Gennaro, uomo onesto e corretto: le ha detto di provare nei suoi confronti solo una forte attrazione.

Diana Caruso: delusa da Simone Virdis

Ora la dama sta frequentando Simone Virdis, nonostante nelle ultime puntate di Uomini e Donne lui l’abbia definita una donna pura e non vorrebbe farla soffrire, in quanto manca l’intesa fisica. A detta di Diana il cavaliere è più attirato da donne maggiormente appariscenti, tipo Veronica, ma l’uomo l’ha sempre negato.

Le è dunque dispiaciuto sentirlo ammettere alla redazione. Si è sentita presa in giro, non credendo peraltro ci sia stato nulla di sbagliato nel dirglielo. D’altronde lei stessa pensa sia importante l’aspetto fisico.

Per evitare di spezzarle il cuore Virdis ha preferito tergiversare: messe ora le carte in tavola la Caruso si concentrerà quantomeno su persone seriamente interessate.