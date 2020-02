Ida Platano: “Ancora molto mi separa da Riccardo Guarnieri”

Ida Platano ammette che tra lei e Riccardo Guarnieri permangono grosse differenze

L’altalena delle emozioni vissuta a Uomini e Donne prosegue ancora oggi per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra le coppie seguite con maggiore trasporto nelle puntate del Trono Over.

Sin dai primi incontri i due hanno sfoderato spesso la loro grinta, la loro energia e anche la loro cocciutaggine. Ad un passo dal baratro, quando sembrava fossero definitivamente sfumate le possibilità del lieto fine, il cavaliere ha preso in mano il proprio destino.

Lo slancio improvviso ha sciolto il cuore, diventato apparentemente freddo, della dama. Interpellata da Uomini e Donne Magazine, Ida Platano fa il punto della situazione in merito alla storia e pare assolutamente convinta di aver fatto bene a concedere al cavaliere una seconda chance.

Ricomincio da qui

È passato ormai oltre un mese dall’istante in cui lei e il Guarnieri hanno deciso di ricominciare daccapo. Dal frangente in cui lui le ha dato l’anello e una settimana dopo lei ha ammesso, davanti al pubblico, di non voler rinunciare al cavaliere. Il bacio colmo di passione ha suggellato la love story, tra le più apprezzate anche dall’opinionista Gianni Sperti.

La realtà è però diversa dai film romantici: ancora le discussioni ancora capitano, avendo due caratteri diversi, in talune sfaccettature opposti. Nelle occasioni dove stanno insieme Ida Platano prova tranquillità, tuttavia basta allontanarsi (lei a Brescia, lui a Taranto) e partono le diatribe. Talmente esasperano talvolta i toni da rendere un po’ insostenibili le discussioni.

Nel complesso i bei momenti superano quelli complicati. E i ricordi migliori sono gli stessi per entrambi, ricordati dalla Platano. Sicuramente il suo preferito è stato quando lui le ha dato l’anello fuori dal parcheggio. E sorride, a riavvolgere la memoria indietro nel tempo, perché è stato un gesto totalmente inaspettato ma splendido.

Ida Platano: vincono i momenti belli

Ida ha colto davvero tanto l’emozione di Riccardo, l’ha sentito vicino. Adora pure il ricordo, per lei significativo, della serata di Capodanno e del giorno seguente. Quei giorni lei e Riccardo erano leggeri come delle farfalle, non pensavano a niente eccetto godersi la relazione.

Per conservare la magia Guarnieri ha dinnanzi una nuova, probante missione: lasciare casa e trasferirsi in quel di Brescia. Mollare il rifugio sicuro impone un atto di fede, che – sottolinea il 40enne – s’ha da farsi.