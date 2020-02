Riccardo Guarnieri: “Così spazzerò via i dubbi di Ida Platano”

Riccardo Guarnieri spiega come allontanerà i dubbi di Ida Platano

Hanno combattuto molto per la loro storia. E forse stavolta l’happy ending è scritto. A coronamento di una burrascosa frequentazione, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati ospiti negli studi di Uomini e Donne per raccontare come procede la loro storia. Da quanto sostengono, benissimo: entrambi lo hanno voluto confermare a Uomini e Donne Magazine.

Riccardo Guarnieri valuta abbastanza positivo il momento attraverso dalla love story. Le piccole schermaglie rimangono, prontamente dimenticate perché troppo forte l’affetto provato. Adesso spendono il maggior tempo possibile insieme. Il giorno in cui hanno lasciato la trasmissione il cavaliere non aveva portato l’anello con sé.

Proposta originale

Quando poi Riccardo è andato a Brescia a trovare Ida naturalmente ha portato il gioiello, determinato a donarglielo. Non sapeva quando farlo, quel giorno del video erano stati prima con alcuni amici e poi avrebbero dovuto cenare a casa della Platano insieme al figlio, così fuori dal centro commerciale ha trovato il coraggio di farle la sorpresa.

E anche – come pure sottolineato dalla dama – per proporre qualcosa di originale. Del resto il grande passo Riccardo Guarnieri lo aveva già fatto davanti alle telecamere. Peraltro il giorno in cui le ha infilato l’anello al dito è stato lo stesso in cui hanno incontrato Barbara pochi minuti prima.

La Barbara alla quale fa riferimento è Barbara De Santi, artefice di un commento andato di traverso agli ammiratori della coppia, definita poco affiatata. In realtà si sono incontrati in una circostanza davvero particolare: aveva l’anello in tasca, provava un po’ di tensione perché stava cercando l’occasione propizia per porgerglielo, quindi era in parte titubante e la De Santi, all’oscuro della situazione, ha frainteso.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri consapevole dei dubbi di Ida

In merito ai dubbi di Ida sul loro legame, Riccardo ne è consapevole. Ma ha compreso una cosa, ovvero che tutto dipende da lui. Prima si trasferisce a Brescia e prima Ida sarà più serena, in quanto i piccoli scontri tra loro dipendono principalmente dalla distanza.

Risolta una questione lavorativa in sospeso, Guarnieri passerà ai fatti e vivranno il sogno d’amore sotto la stessa capanna, da buoni innamorati. I fan sono impazienti di vedergli compiere il salto nel buio. Perché, a volte, amare significa assumersi rischi.