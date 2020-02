Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri lo fanno in strada: scoppia la passione e scappa il bacio [FOTO]

Il recente lutto di Ambra Angiolini

Qualche giorno fa, attraverso Il suo seguitissimo account Instagram, Ambra Angiolini annunciava un lutto. Purtroppo dopo tanti anni le è venuto a mancare il suo cane, un pastore tedesco. La cantante ed attrice ha scritto un lungo messaggio d’addio per il suo amico a quattro zampe.

Parole che hanno commosso tutti i suoi follower che, grazie al loro calore le sono stati vicini. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la sua reazione sentimentale con Massimiliano Allegri e di recente sono stati pizzicati di un noto magazine di gossip mentre si facevano delle effusioni in pubblico. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo alla nota coppia.

L’attrice è Massimiliano Allegri beccati che si baciano in strada

Il periodico di gossip Diva e Donna ha pizzicato una delle coppie più popolari ed amate del nostro Paese. Stiamo parlando della nota attrice Ambra Angiolini e dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

I due innamorati si lasciavano andare a delle effusioni passionali in pieno giorno e in luogo pubblico, una strada di Milano. Qualche mese fa si parlava di possibili nozze tra i due, ma nel corso di un’intervista ha confessato che al momento sta bene così e non vuole sposarsi.

Scoppia la passione tra i due innamorati

Nella foto in questione pubblicate sul settimanale di gossip Diva e Donna è possibile vedere una passione accesa tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Talmente è forte la passione che l’allenatore e l’attrice non riescono a trattenerla e si sono lasciati andare a effusioni intime che hanno letteralmente fatto impazzire i tantissimi fan della coppia.

I due si frequentano da alcuni anni e hanno sempre cercato di proteggere la propria privacy. Nonostante tutto, capita che alcuni fotografi riescano a pizzicarli mentre passeggiano tranquillamente mano nella mano per le strade del capoluogo lombardo. Ecco lo scatto in questione che di sicuro farà parlare molto i siti e riviste: