Sanremo 2020, bomba di Simona Ventura: “Hanno boicottato la mia presenza”

‘Super Simo’ lancia la bomba nel suo programma



E’ una Simona Ventura senza peli sulla lingua (come sempre del resto) quella che oggi all’interno del suo programma ‘La Domenica Ventura’ ha lanciato una bomba televisiva che non è certo passata inosservata.

Pare infatti che la nota conduttrice piemontese avrebbe dovuto far parte delle dieci donne che nel Festival di Sanremo hanno affiancato Amadeus nel condurre la nota kermesse musicale.

Questo Festival ha raggiunto picchi di ascolto altissimi (con risultati in termini di auditel e share mai raggiunti negli ultimi 15 anni, visto che la serata finale di ieri ha raggiunto il 70% di ascolti) e l’ex moglie di Stefano Bettarini ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa solo ora.

Lo sfogo di Simona Ventura contro il Festival di Sanremo

Simona Ventura non ha nascosto il suo rammarico, visto che ha dichiarato che qualcuno avrebbe stoppato la sua partecipazione come co-conduttrice. In questi casi si dice il peccato ma non il peccatore: la donna infatti non si è scagliata contro una persona in particolare e non ha voluto fare nomi.

Parrebbe però secondo indiscrezioni uscite in questi giorni che la ‘colpa’ sia da attribuire a Teresa De Santis, ex direttrice di Rai 1 che è stata rimossa dal suo incarico proprio a pochi giorni dall’inizio dell’evento musicale dell’anno.

Non ha perso il suo spirito da guerriera ‘Super Simo’, tornata nuovamente in Rai dopo aver abbandonato la tv nazionale per tentare una nuova avventura sulle reti Sky anni fa. Questa dichiarazione di Simona Ventura avrà delle ripercussioni a fine stagione sul suo contratto in essere con la Rai?

Su Real Time è andato in onda nelle scorse settimane ‘Discovering Simo‘, mini reality dove la conduttrice si è mostrata ai telespettatori nella sua realtà di tutti i giorni accanto ai suoi affetti più cari (sua sorella Sara e i genitori).

Amadeus con ogni probabilità dovrebbe essere riconfermato anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo: il 2021 sarà l’anno buono per la Ventura per ricalcare da protagonista il palco dell’Ariston?