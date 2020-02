Maurizia Paradiso condannata a 3 anni e 10 mesi per aver picchiato l’ex socio “ha rischiato di perdere l’occhio”

Arriva la condanna per l’ex pornostar Maurizia Paradiso, deve scontare 3 anni e 10 mesi per aver litigato con il socio di un club a Bergamo, l’uomo ha rischiato di perdere l’occhio a causa delle botte

E’ arrivata la sentenza per l’ex pornostar Maurizia Paradiso, che da anni è sotto processo per aver picchiato l’ex socio di un locale nella Bergamasca. I fatti risalgono al lontano 21 giugno 2012 e la persona in questione è Ferdinando Cremascoli, all’epoca socio di Maurizia.

I due erano soci e gestivano un locale nella bergamasca che si chiamava proprio come la pornostar, il Maurizia’s Club. Un litigio tra i due soci si trasformò in una vera e propria rissa. La Paradiso lo riempì così tanto di botte che il socio rischiò di perdere un occhio.

L’ex socio allora venne ricoverato in quelli che all’epoca erano gli Ospedali Riuniti di Bergamo. La diagnosi dei medici fu gravissima, bulbo oculare spaccato causato dalla ferocia dei colpi ricevuti in faccia. Maurizia lo aveva menato molto forte e i medici dovettero sottoporre l’uomo ad un delicato intervento chirurgico.

Maurizia Paradiso lotta contro la leucemia

L’intervento ebbe una durata di tre ore, ma per fortuna andò bene e la sua vista non venne compromessa. Per Maurizia restavano però le accuse e la denuncia sporta dal socio. A distanza di circa 8 anni la Paradiso è stata condannata a 3 anni e 10 mesi per lesioni aggravate.

A riportare la notizia della condanna è Il Giorno. La Paradiso, che da tempo lotta contro la leucemia, lo scorso 12 marzo ha avuto una sentenza in Tribunale contro l’ex socio in tv Emanuele Pagliaro.

La Paradiso lo ha accusato di aver effettuato una truffa nei suoi confronti durante la chemioterapia. IN quel caso l’ex pornostar ha vinto, ma adesso non è stato così. I fatti in questo caso sono ben diversi e il giudice di Bergamo ha emanato nei suoi confronti la sentenza è di condanna.

La Paradiso condannata

Dai fatti ricostruiti per fare luce sulla vicenda accaduta nel 2012 è emerso che fra i due soci c’erano stati già parecchi litigi. Infatti, era stato organizzato un incontro proprio per trovare un accordo e mettere fine alla controversia. L’ex pornostar sarebbe dovuta uscire dalla società e doveva lasciare anche la gestione del club in cui aveva il ruolo di vicepresidente.

Nell’incontro però vennero usati toni non proprio amichevoli e la situazione degenerò. Cremascoli disse che la Paradiso lo aggredì brutalmente al viso insieme ad un’altra persona e lo colpì diverse volte con violenza. La Paradiso è stata anche condannata a pagare all’ex socio 20mila euro.