Tra Amadeus e Fiorello subito dopo la finale cosa è successo? (FOTO)

Subito dopo la finale tra Fiorello e Amadeus hanno potuto scaricare l’adrenalina con un grido e hanno ringraziato tutti postando una foto su Instagram

Sanremo 2020 è stato un successo, è innegabile, e anche se ci sono state le polemiche iniziali ogni sera è stato un record. Tuttavia, anche per il momento della proclamazione non potevano mancare le polemiche. Ma cosa è successo?

Prima ancora che venisse proclamato Diodato vincitore, alll’1.30 un sottopancia di SkyTg 24 ha anticipato la notizia. Attenti, è stato circa mezz’ora prima che sul palco dell’Ariston venisse dato l’annuncio ufficiale. Quindi, il nome del vincitore era una certezza.

Anche se la Rai non ha dato conferma, le voci circolano e molti sono rimasti stupiti. Quando è giunta la proclamazione del vincitore nel Teatro è calato un silenzio disarmante. E sapete perché? Perché già si sapeva che era lui il vincitore di Sanremo 2020. (Continua dopo la foto)

La stringa aveva già riportato il nome di Diodato

Oltre mezz’ora prima che venisse proclamato vincitore in sala stampa è successo il finimondo, e tutti i giornalisti volevano la notizia. E’ stata Sky a dire cosa è successo, e lo ha spiegato durante la conferenza stampa della serata finale del Festival.

Sky ha detto che la notizia della vittoria di Diodato per errore è stata pubblicata sul ticker. Infatti, il ticker al momento dell’annuncio è stata programmata per sbaglio la stringa col nome di Diodato. Quando è stato segnalato cosa era successo, la notizia è stata cancellata.

A quanto pare la notizia viene fornita ai giornalisti addetti alla carta per fare in modo che i giornali possano stampare e completare le copie in tempo.

Amadeus e Fiorello lanciano un urlo e postano una foto

E’ dunque questa la ragione per cui attorno all’1.30 i giornalisti in sala sapevano già che il vincitore del Festival di Sanremo 2020 era Diodato.

Tuttavia, anche se la spiegazione di quanto successo è stata ampiamente fornita, il gossip non si placa. Alcuni hanno anche contribuito ad alimentarlo, come ha fatto ad esempio Jerry Calà. L’attore e regista ha postato l’immagine di Sky con il sottopancia e il nome del vincitore sui social.

Prima della proclamazione del vincitore sul palco di Sanremo c’è stato un andirivieni di ospiti e balletti che hanno coinvolto il pubblico. Anche Mara Venier si è scatenata e si è divertita moltissimo. Poi, qualche minuto dopo la proclamazione di Diodato, Fiorello e Amadeus hanno lanciato un urlo. Un modo per scaricare l’adrenalina accumulata durante la settimana sanremese.