Federico Rossi, ha subito un’intervento molto delicato, ecco dove (FOTO)

Il cantante del duo Benji e Fede, Federico Rossi, si è sottoposto ad un intervento alla lingua e per questo è sembrato lontano dalla fidanzata Paola, ma rimedierà

La storia d’amore tra Paola di Benedetto e Federico Rossi ha fatto sognare i fan della coppia. Tuttavia, da un po’ tutti hanno notato che Federico non ha risposto alla richiesta di Paola.

La giovane modella nei giorni scorsi aveva lanciato al fidanzato un appello per farle una sorpresa visto che lei è nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, la bella Paola ha sentito molto la mancanza del fidanzato, e spera che lui si faccia sentire.

Rossi invece è stato silente, ma non perché avesse qualcosa con la fidanzata. Semplicemente il cantante si è sottoposto ad un intervento delicato alla lingua e non parla molto bene. Per non far preoccupare la fidanzata ha preferito non rispondere. Nella casa Paola parla spesso di lui e ha anche raccontato di quanto premuroso è il suo fidanzato. (Continua dopo la foto)

Federico Rossi si è operato alla lingua

La Di Benedetto ha raccontato che una volta lei era ad Ibiza con la febbre e lui l’ha raggiunta portandole una lettera stupenda. Nella lettera le chiedeva scusa e le diceva quanto fosse importante per lui. Poi le dato una scatolina in cui c’era un anello a forma di fiore con tante piccole stelle. Fede le ha detto che ogni stella era per ciò che di bello le avrebbe regalato la vita.

Con i suoi racconti sul fidanzato ormai tutti conoscono i loro sentimenti e nella casa apprezzano molto questi due giovani che si amano. Il silenzio di Federico in questi giorni ha pesato molto su Paola, che non ha resistito e gli ha lanciato un messaggio. La Di Benedetto vorrebbe tanto sentire qualche parola carina e magari ascoltare la sua voce.

Rossi adesso sta bene, presto ci sarà una notizia molto forte

Dopo essersi sottoposto all’intervento Federico è tornato a farsi sentire tramite i social e su Twitter ha detto ai fan cosa era successo. Ha anche postato delle Instagram Stories in cui ha spiegato ai fan cosa aveva fatto.

Il cantante ha detto di essersi sottoposto all’intervento alla lingua qualche giorno fa, e che non ha potuto parlare bene. Per questo non si è fatto sentire, ma ha annunciato ai fan che presto ci sarà una notizia fortissima. Di cosa si tratta? Sarà qualcosa che riguarda Paola? Se così fosse, la bella modella ne sarebbe molto felice!