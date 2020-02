Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Per i nativi dell’Ariete è una giornata favorevole per i sentimenti. Inizio di settimana stancante per le persone nate sotto il segno Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata Venere entra nel vostro segno e mette in risalto i sentimenti. Le relazioni che vivete in questo periodo contano più del lavoro, che richiede molta pazienza.

Toro – In questi primi due mesi del 2020 state vivendo una fase importante della vostra vita. In più, avete una Luna favorevole particolarmente adatta per i rapporti sentimentali, che decolleranno entro il prossimo mese.

Gemelli – Lunedì un po’ stancante a causa della Luna un po’ dissonante. Da qualche giorno Venere è favorevole e per questo vi aiuta anche in amore. Iniziate a organizzare un progetto sentimentale da condividere con la persona amata.

Previsioni di lunedì 10 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Dopo un periodo non troppo positivo, ecco arrivare una settimana interessante per voi. Con Giove e Saturno in opposizione non è facile liberarsi di qualche peso. Venerdì e sabato saranno giornate da dedicare ai sentimenti.

Leone – Nell’ambito lavorativo dovete fare una scelta entro la fine di marzo, perciò è importante fare progetti a breve scadenza. Magari siete in attesa di una risposta, di una proposta che dovrebbe arrivare a breve. È un bel periodo per nuovi incontri e per le relazioni d’amore.

Vergine – Con la Luna nel segno siete uno dei segni più protetti di questo periodo. Quindi, questa settimana inizia abbastanza tranquilla. Questo febbraio è un mese importante per coloro che hanno un’attività in proprio e per tutti quelli che vogliono risvegliare un sentimento.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È un periodo di grande stanchezza. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a rimandare qualsiasi decisione. L’amore viene messo in discussione e ne pagate pegno, solo se portate in casa le tensioni accumulate sul lavoro.

Scorpione – È una settimana un po’ faticosa. Fino a mercoledì si consiglia di essere prudenti anche nelle spese. Probabilmente siete arrabbiati perché non vi aspettavate di spendere molti soldi per un guasto oppure avete comprato qualcosa che è già da riparare.

Sagittario – Inizio di settimana un po’ agitato. Con la Luna dissonante, l’uomo delle stelle consiglia di essere prudenti. Già da martedì inizia una fase di recupero che durerà almeno fino a domenica. Attenzione a non fare troppi sforzi fisici.

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – È un periodo particolarmente teso perché, oltre ai molti progetti che avete in mente, la realizzazione è piuttosto faticosa e lontana. Nonostante questo cielo importante, vi sembra di vivere sempre alla giornata, senza poter fare programmi. Questa è una cosa che non sopportate.

Acquario – Inizia un periodo di grande innovazione, tra aprile e maggio alcune collaborazioni cambieranno. Per coloro che hanno un amore sarà possibile fare una grande scelta, forse un trasferimento in un’altra città. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per le relazioni.

Pesci – Con la Luna opposta in questi giorni potreste stare un po’ male. Anche se state vivendo una relazione in maniera serena, quello che succede intorno a voi vi colpisce talmente tanto che assorbite le energie negative. Si consiglia di stare più sereni.