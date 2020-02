Una Vita anticipazioni 10-14 febbraio 2020: Lucia in pericolo

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una misteriosa aggressione, segreti svelanti e ritorni inaspettati. Dalle trame delle puntate della popolare soap iberica in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio su Canale 5, emergono clamorosi colpi di scena.

Lucia perde i sensi, dopo essere caduta dalle scale, ma padre Telmo è l’unico a non credere all’ipotesi di un incidente. Nel frattempo, Casilda fa una scoperta sconvolgente su Jacinto.

Anticipazioni Una Vita: Lucia perde i sensi, padre Telmo preoccupato

Al matrimonio di Antonito e Lolita ci sono anche Maria Luisa e Victor, tornati da Parigi per la lieta occasione. Durante il ricevimento, padre Telmo nota l’assenza di Lucia e teme il peggio. Il parroco cerca di rintracciarla e la trova distesa a terra in fondo alle scale, priva di sensi. Frate Guillermo si rende conto che il suo pupillo si senta in colpa per ciò che è successo a Lucia e sospetta che gli nasconda qualcosa.

Padre Telmo è convinto che qualcuno di sua conoscenza abbia fatto cadere la giovane Alvarado dalle scale, facendo sembrare un incidente. Nel frattempo, Casilda fa una scoperta su suo cugino Jacinto che la mette in agitazione, mentre le condizioni di Lucia stanno migliorando.

Casilda smaschera suo cugino

Le anticipazioni delle puntate della soap ‘Una Vita’ in programma fino al 14 febbraio, rivelano che Casilda fa una scoperta sconvolgente. La vedova di Martin, dopo aver scoperto che Jacinto ha una relazione con un’altra donna, cerca di impedire che Marcelina ne venga a conoscenza. La domestica decide così di affrontare suo cugino e di metterlo di fronte alle sue responsabilità. Intanto, frate Guillermo invita padre Telmo a vuotare il sacco.

Il giovane parroco confida al suo padre spirituale il piano di Espineira per togliere a Lucia l’eredità che le spetta. Frate Guillermo decide di affrontare il priore e quest’ultimo gli racconta del processo di padre Telmo, di cui era all’oscuro.

Samuel deve affrontare una situazione del tutto inaspettata, e non sa come uscirne. Nel frattempo, il mentore di padre Telmo scopre che il suo pupillo ha recuperato l’eredità dei marchesi di Valmes su richiesta dell’Ordine del Cristo Giacente. In mezzo a questa storia potrebbe finirci anche l’ignara Lucia.