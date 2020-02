Uomini e Donne, anticipazioni 19 febbraio: scontro tra Carlo e Daniele

Nuovo appuntamento del Trono classico di U&D

Dopo quattro giorni dedicati al Trono over di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento del Trono classico. La puntata di oggi è quello registrato lo scorso 20 gennaio 2020, effettuato dopo la scelta in diretta di Giulio Raselli.

Gli spoiler date dal portale Il Vicolo delle News, rivelano che in studio vedremo tante discussioni, in particolare tra i due tronisti Carlo e Daniele. Quest’ultimi, infatti, hanno realizzato delle esterne con la stessa ragazza, Ginevra, e mentre Pietropoli non sembra per niente infastidito per il momento dalla situazione, mentre per l’ex concorrente del Grande Fratello 16 rappresenta un problema.

Spoiler U&D: forte discussione in studio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, dicono che anche Sara e il suo corteggiatore Giuseppe avranno una lite in studio. La tronista, infatti, giorni prima non l’ha portato in esterna perché il giovane non ha avuto un pensiero per lei quando ha fatto il suo compleanno.

Mentre Gaetano e Sonny le hanno fatto una piccola dedica su IG, anche se tale scelta non sia permesso dalla redazione del programma di Maria De Filippi. Giuseppe, invece, non ha fatto niente per lei. In puntata ci sarà molta tensione e sembra che in tanti siano contro il corteggiatore, ritenuto troppo pesante. Tuttavia la tronista deciderà di continuare la conoscenza.

Le esterne di Carlo non saranno trasmesse, mentre la Queen Mary mostrerà l’incontro tra Daniele e Pamela dove lei ha parlato molto della sua vita. Sara, invece, ha ricevuto un meraviglioso mazzo di rose rosse e un invito a passare del tempo nella casona, iniziativa che le ha creato molto imbarazzo.

Uomini e Donne: Cecilia Zagarrigo non si presenta in studio

Le anticipazioni svelano anche che Sonny ha mandato una vettura a Sara per portarla a Rieti, la città dove è nata. Un gesto che ha messo in grosse difficoltà la ragazza. La ragione? Voleva scegliere lei chi portare nel luogo dove abita.

Sara è riuscita a divertirsi e passare del tempo in sua compagnia. Per tutta la puntata Carlo sarà abbastanza pensieroso. Per quale motivo? Cecilia Zagarrigo ha deciso di non presentarsi in studio, furiosa ed offesa dal comportamento del ragazzo nella precedente registrazione.