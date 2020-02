Un Posto Al Sole anticipazioni 10-14 febbraio 2020: Marcello delude Giulia

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di suspense e tensioni emotive. Dalle trame delle puntate della celebre soap partenopea in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio emergono interessanti novità.

Vittorio e Patrizio progettano di andare a vivere insieme. Alberto viene brutalmente aggredito e capisce di essersi cacciato nei brutti guai. Andrea è irrintracciabile e Arianna è molto preoccupata.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: la nuova idea di Vittorio e Patrizio

Dopo l’aspro confronto telefonico con Marcello, Giulia deve scegliere da che parte stare e appare indecisa e molto confusa. Nel frattempo, Arianna cerca di contattare Andrea per dirgli che sono stati di nuovo convocati dal Tribunale dei Minori. Il Pergolesi, però, sembra irrintracciabile. Alberto, sempre più preoccupato per la sua attuale postazione lavorativa ai Cantieri, chiede aiuto a una sua vecchia conoscenza.

Clara fa una scoperta che la getta nello sconforto totale. Dopo l’ennesima e cocente delusione, Giulia decide di lasciarsi coccolare dai suoi amici e familiari. Vittorio, sentendosi oppresso dalla mancanza di spazio in casa, progetta di andare a vivere in un altro appartamento con Patrizio.

Il ritorno di Nicotera

Le anticipazioni delle puntate della popolare soap ‘Un Posto Al Sole’ in programma fino al 14 febbraio, annunciano nuovi colpi di scena. Nunzia è furiosa con Alberto e Cipriani per aver ridotto di nuovo Clara in uno stato di prostrazione. La donna decide di vendicarsi di loro e chiama un misterioso uomo.

Nicotera torna a Napoli per indagare su un camorrista. mentre Raffaele è preoccupato per la decisione di Patrizio di andare a vivere da solo. Il portiere del Palazzo Palladini decide così di chiedere aiuto a Renato. Ai Cantieri si discute sul futuro candidato al ruolo di amministratore delegato, e Marina ha un’idea che potrebbe piacere a tutti.

Dopo la violenta aggressione subita, Alberto si rende conto di essersi messo nei grossi guai. Nel frattempo, al Caffè Vulcano si preparano i festeggiamenti per San Valentino ma ci sono grossi problemi. Samuel fa di tutto per non far naufragare questo importante evento e alla fine ci riesce. Dopo aver ascoltato l’intervista di Sebastiano, Marina affronta Fabrizio a muso duro.