Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 10-14 febbraio 2020: Gabriella si fidanza con Cosimo

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 sono ricche di colpi di scena davvero clamorosi. Mentre Salvatore va in Germania per avere notizie certe su Giuseppe Amato, Gabriella si avvicina molto a Cosimo. Durante una cena di San Valentino, Luciano fa una terribile scoperta. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Salvatore lascia Milano

Le notizie su Giuseppe sconvolgono la famiglia Amato. Salvatore decide così di andare in Germania per verificare se le notizie su suo padre sono vere oppure no. Nel frattempo, Marta e Riccardo tentano di far riconciliare Umberto e Adelaide ma la contessa è irremovibile, poiché è completamente soggiogata dall’avvocato Ravasi.

Vittorio Conti sforna un’altra idea per il Grande Magazzino e decide di coinvolgere Federico nella nuova iniziativa riguardante la festa di San Valentino. Rocco vede la copertina del suo fotoromanzo e non nasconde di essere davvero soddisfatto. Il cugino di Salvatore, però, non riesce a dichiararsi a Marina. Agnese, letteralmente sconvolta da ciò che sta succedendo alla sua famiglia, decide di allontanarsi da Armando.

Luciano sconvolto

Le anticipazioni delle puntate de ‘Il Paradiso Delle Signore 4’ in programma fino al 14 febbraio, annunciano che una new entry si invaghisce di Clelia. La capocommessa Calligaris conosce Ennio, un vecchio amico del dottor Conti, che da subito perde la testa per lei. Nel frattempo, Agnese chiede scusa ad Armando per averlo trattato molto male in questi giorni. I sensi di colpa di Silvia si ingigantiscono sempre di più ma la donna non riesce a rivelare tutta la verità a Luciano.

In vista di San Valentino, Irene s’intromette al corteggiamento di Rocco verso Marina e scombina tutti i piani del ragazzo. Umberto chiede ad Adelaide di dare una seconda possibilità al loro amore, mentre Luciano prepara una cena a sorpresa per la moglie Silvia. La donna gli scrive una lettera di confessione per il marito ma non ha il coraggio di consegnargliela.

Nel giorno di San Valentino, Clelia sembra apprezzare il corteggiamento di Ennio. Il tutto avviene sotto gli occhi del ragioniere Cattaneo, il quale decide di non rivendicare i suoi sentimenti per la Calligaris. Per l’affetto che prova nei confronti di Delfina, Gabriella si finge la fidanzata di Cosimo. Durante una romantica cena, Luciano legge la lettera di Silvia e scopre tutta la verità su suo figlio Federico.