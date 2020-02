Antonella Elia tradita dal fidanzato? Il responso della macchina della verità

Durante la puntata del 9 febbraio 2020 di Live: Non è la D’Urso, il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è sottoposto alla temutissima macchina della verità.

Lo scopo dell’uomo era di convincere tutti, specialmente la sua fidanzata chiusa nella casa del Grande Fratello VIP, che non vi è stato alcun tradimento. Le risposte date in studio, in diretta, sembrano però smentirlo. Delle Piane, dunque, attacca la D’Urso definendo la macchina della verità “una buffonata”.

Le foto di Pietro Delle Piane con l’ex fidanzata

Lo scoop è stato svelato durante l’ultima puntata del GF VIP dove Antonella Elia si trova in qualità di concorrente. Alla donna sono state mostrate alcune fotografie che mostrano il fidanzato in compagnia di una misteriosa bionda. Questa è risultata essere, poi, l’ex fidanzata dell’uomo, Fiore Argento, sorella di Asia Argento.

La macchina della verità del fidanzato di Antonella Elia, una “buffonata”

Una volta giunto in studio e ricordato il perché si trovava lì, l’uomo di è preparato ad affrontare le domande che, a suo dire, lo avrebbero scagionato dall’accusa di aver tradito la sua fidanzata con l’ex. Le domande che la D’Urso ha posto erano tutte dirette a far luce sulla situazione. È stato chiesto se l’uomo ed Antonella fossero fidanzati. La risposta “Sì” è risultata vera.

È stata, quindi, la volta delle domande più dirette. “Da quando sei fidanzato hai incontrato solo una volta Fiore Argento?”. Il riferimento è, ovviamente, alle foto mostrate in diretta alla fidanzata. La risposta è “Sì” ma la macchina della verità dice che è falso. “Il giorno in cui hai incontrato Fiore Argento vi siete baciati sulla bocca con la lingua?”. La risposta è “No”, anche in questo caso falso.

“Provi ancora dei sentimenti per Fiore Argento?” prosegue la D’Urso. La risposta è “Sì” e risulta essere vera. “Hai mai tradito Antonella Elia?” chiede Barbara. La risposta “No” è giudicata falsa. Chiude il terst la domanda “Sei innamorato di Antonella Elia?” la cui risposta è “tantissimo” giudicata vera.

La reazione dell’attore alle risposte giudicate false non si è fatta attendere. I risultati, però, sono stati riconfermati anche la volta successiva. “Ho sbagliato a venire, è una buffonata. È tutto manipolato!” ha sbottato l’uomo facendo innervosire, non poco, la D’Urso.