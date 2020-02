Oroscopo Branko 10 febbraio 2020: le previsioni del giorno per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 10 febbraio è pronto a rivelare che cosa accadrà in questa giornata d’inizio settimana. Nuove possibilità economiche per i nativi del Toro. Amore un po’ freddo per i nati sotto il segno del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 10 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Mettete da parte l’entusiasmo e la passione portate dalla Luna piena, e iniziate a pensare più alle nuove imprese professionali. Con la Luna in Vergine dovete dimostrare a tutti il vostro talento. In questa giornata avete forza e amore.

Toro – Luna in Vergine e il generoso Mercurio vi aprono subito una porta professionale. Urano, invece, porta nuove possibilità economiche. Potete dire tutto ciò che volete tranne che vi manchino i mezzi. Nessuno vi crede, neanche l’amore che torna a battere cassa.

Gemelli – Dopo una settimana piccante, è normale che in questa giornata c’è un lieve calo di energie. Avete un assoluto bisogno di rilassarvi e di dormire qualche ora in più. Luna in Vergine porta confusione in famiglia. C’è nervosismo nei rapporti interpersonali e una certa distanza tra i due coniugi, che sarà accorciata da una sensuale Venere.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata raggiungete un discreto risultato in campo economico e Luna in Vergine annuncia l’arrivo di una somma di denaro. Giove, invece, manda notizie di carattere legale. L’amore è un po’ freddo, soprattutto nel matrimonio.

Leone – Luna in Vergine s’interessa particolarmente dei vostri soldi. Tutti vi appoggiano, perché sanno che il vostro giudizio è giusto e dà garanzie di riuscita. In settimana vi attende un altro cambio di Luna, in Scorpione, molto importante per la famiglia e gli affetti.

Vergine – In questa giornata la Luna transita nel vostro segno e vi dona un anticipo di San Valentino. L’astro lunare vi rende capricciosi ma ispira pensieri davvero belli e libera il vostro cuore. Molti di voi sognano di volare molto lontano. Informazioni top secret per quel che riguarda gli affari in corso.

Previsioni di lunedì 10 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna alterna gli stati d’animo, passate dall’essere impulsivi all’essere stanchi. Tutto questo, però, non influenza la possibilità di ottenere successo. Giove non vi dà un attimo di tregua. Siete vicini a una grande svolta nelle collaborazioni, ovviamente prima che nel matrimonio.

Scorpione – In questa settimana le uniche voci per voi importanti sono la casa paterna o materna, famiglia, patrimonio immobile. Cercate di sistemare il vostro mondo privato e fate un controllo medico. In questa giornata la Luna è felice e molto produttiva.

Sagittario – Anche se siete al massimo, avete bisogno di relax, magari un soggiorno in luoghi termali. Luna in Vergine vi manda in crisi e in più si oppone a Mercurio e Nettuno in Pesci. Anche se in amore siete dei centauri, dovete fermarvi un momento, aspettare e vedere quel che succede. C’è agitazione nella vita matrimoniale.

L’oroscopo di Branko del 10 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non dovete perdere tempo in questo lunedì. Giorno governato dalla Luna magnifica in Vergine, che favorisce le vostre aspirazioni professionali e sentimentali. A parte Venere in Ariete che crea correnti d’aria in famiglia, tutto il quadro astrale è a vostro favore.

Acquario – In campo professionale, finanziario, amoroso, matrimoniale arriva aria di rivoluzione, rinnovazione. Anche se Urano è un pianeta terribile agisce per il vostro bene. In questa giornata avete una Luna intelligente e concreta, Venere e Marte che portano la primavera in amore.

Pesci – Fino a domani Luna in Vergine porta nervosismo nelle collaborazioni e matrimonio, la situazione si presenta molto agitata. L’oroscopo di Branko consiglia di fare attenzione all’attività fisica, movimenti, spostamenti. I rapporti sociali sono ottimi, lasciate i problemi domestici alle spalle e presentatevi agli altri in forma smagliante.