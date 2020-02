Barbara D’Urso, Loredana Lecciso umilia Romina Power sul suo peso: “Appesantito da…”

Loredana Lecciso sgancia una frecciata alla Power

Sabato sera con la vittoria di Diodato si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Domenica Barbara D’Urso ha approfittato dell’evento che si è svolto in questi giorni per invitare a Live Non è la D’Urso Loredana Lecciso. Con quest’ultima è altri ospiti hanno parlato di Al Bano e Romina Power.

Ricordiamo che la storica coppia si è esibita sul palco dell’Ariston nella serata di lunedì interpretando un loro inedito. E proprio l’ex soubrette salentina, riferendosi alla quasi caduta del Maestro Carrisi si è lasciata sfuggire una battuta velenosa con la statunitense.

Nello specifico la salentina ha detto che quella di Al Bano era solo una gag e forse era appesantito perché Romina si aggrappava a lui. In tutto questo Lady Cologno ha riso per la battuta della sua ospite.

Barbara D’Urso annuncia la coppia sanremese Al Bano e Loredana Lecciso

Negli ultimi anni Barbara D’Urso ha sempre espresso il suo desiderio di condurre almeno una volta nella vita un’edizione del Festival di Sanremo. Un sogno che difficilmente si realizzerà, tuttavia la conduttrice napoletana a Live Non è la D’Urso ha iniziato a fantasticare. Carmelita, infatti ha detto che quando lo farà chiamerà sul palco una nuova coppia, ovvero quella composta da Al Bano e Loredana Lecciso.

Una battuta che ha fatto sorridere quest’ultima che, senza pensarci due volte ha detto che è giusto raccogliere l’attimo. L’ex soubrette si riferiva al titolo del nuovo inedito dell’ex compagno e la cantante statunitense. Una canzone che è stata scritta appositamente per loro dal paroliere siciliano Cristiano Malgioglio.

Alba Parietti è la frecciatina velenosa a Loredana Lecciso

A Live Non è la D’Urso era presente anche Alba Parietti. La conduttrice torinese ha fatto una battuta pungente a Loredana Lecciso. Nello specifico ha detto che quest’ultima da 20 anni è la moglie di Al Bano Carrisi ma risulta sempre di essere la sua amante di turno. Nonostante la frecciata l’ex soubrette salentina ha deciso di non replicare.