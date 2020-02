Wanda Nara è incinta? Il post che ha scatenato i fans

Wanda Nara, opinionista alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, è tra i personaggi più seguiti del momento.

Gli scatti provocanti, puntualmente condivisi sui social dalla signora Icardi, che la ritraggono praticamente nuda su un letto hanno appena finito di fare il giro del web che si torna a parlare di lei. Stavolta, però, nessun nudo all’orizzonte. In un post la donna scrive “It’s a Boy” ed è subito delirio. Wanda Nara è incinta?

Wanda Nara ed il misterioso post su IG

Nelle ultime ore tra i fans di Wanda Nara si è scatenata una vera e propria bufera. Dopo la pubblicazione di una foto con l’immagine di un neonato e la scritta “It’s a Boy”, infatti, si sono tutti chiesti se la donna fosse nuovamente incinta.

Il dilemma, però, è durato davvero poco dal momento che osservando bene il post in questione ci si poteva già fare un’idea di quanto in realtà sta avvenendo nella vita della signora Icardi. Il post, infatti, richiama alla sorella Zaira e contiene, oltretutto, un messaggio importante scritto in argentino “Felicidades a mi hermosa familia”. (Continua dopo la foto)

Un chiaro messaggio di felicitazioni in cui Wanda Nara si congratula con la sorella che presto, a quanto pare, le darà un tanto desiderato nipotino. Ad essere incinta, dunque, non è Wanda ma la sorella.

La signora Icardi, già madre 5 volte

Vale la pena ricordare il motivo per cui la notizia di una presunta nuova gravidanza per Wanda Nara abbia fatto sobbalzare tutti i suoi fans. La ragazza, infatti, ad appena 33 anni ha già ben 5 figli. Di questi, 3 sono nati dal matrimonio con l’ex marito Maxi Lopez (che pare aver tradito la moglie in costanza di matrimonio con Elisa De Panicis) e 2 sono, invece, nati dal rapporto con l’attuale marito Mauro Icardi.

Non è dato sapere se e quando i fans della coppia potranno festeggiare il sesto figlio in arrivo. Per il momento, però, una nuova maternità non sembra essere tra le priorità di Wanda Nara e, molto probabilmente, non lo è nemmeno per il marito attualmente impegnato nel campionato di calcio francese con il Paris Saint Germain.