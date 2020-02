Morgan a Live non è la D’Urso: “L’agente di Bugo mi ha messo le mani addosso” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live. non è la D’Urso, è stato ospitato anche Morgan. L’artista è entrato in studio a tarda sera per poter raccontare la sua versione dei fatti in merito alla lite avvenuta con Bugo e il suo staff a Sanremo. L’artista milanese ha spiegato di essere stato vittima di mobbing da parte delle persone che erano con il suo collega.

Le dichiarazioni dell’ex di Asia Argento sono state davvero molto forti, al punto da arrivare ad accusare l’agente di Bugo di avergli messo le mani addosso. Dopo tali dichiarazioni, la persona accusata ha provveduto ad emanare una diffida nei suoi confronti e non solo.

La versione di Morgan a Live non è la D’Urso

Il caso più discusso di questa edizione del Festival di Sanremo riguarda sicuramente la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo. Se quest’ultimo ha preferito come pulpito Domenica In, Morgan ha scelto Live non è la D’Urso. L’artista ha esordito cantando un’altra canzone riscritta da lui per spiegare cosa sia accaduto realmente tra lui e il suo collega e dopo ha chiarito meglio ogni punto.

Secondo quanto rivelato dall’ospite, gli agenti di Bugo avrebbero sfruttato l’immagine del collega per far andare il loro artista su di un palco così importante. Questi individui avrebbero maltrattato il cantante di Milano facendogli addirittura perdere la stanza dell’hotel nel quale soggiornava.

A questo sono seguite accuse e scorrettezze di ogni genere, fino ad arrivare ad uno scontro quasi fisico. In virtù di tutte queste ragioni, l’ospite della D’Urso ha agito come ha fatto. (Clicca qui per il video)

La diffida del manager di Bugo

Mentre raccontava la sua versione dei fatti a Live non è la D’Urso, il manager di Bugo ha diffidato Morgan. L’oggetto di tale provvedimento riguardava il fatto che il cantante non potesse riprodurre la canzone interpretata a Sanremo con il suo compagno di duetto. Ad ogni modo, il protagonista dell’intervista ci ha tenuto a chiarire che siano state altre persone a compromettere e incrinare il rapporto tra lui e il suo amico.

Nonostante tutto quello che è successo, però, l’ex dell’Argento continua a nutrire affetto nei suoi confronti. Tuttavia, questa versione dei fatti va completamente a scontrarsi con quanto dichiarato dall’altro cantautore a Domenica In. Chi avrà detto tutta la verità?