Live – Non è la D’Urso, è scontro tra il fidanzato di Antonella Elia e Barbara D’Urso: ‘È una buffonata’

Pietro Delle Piane ha avuto qualcosa da dire dopo la macchina della verità a Live – Non è la D’Urso. Ecco che cosa è successo

GF Vip: Antonella Elia tradita dal fidanzato?

La settimana scorsa nella nona puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha informato Antonella Elia che il suo fidanzato Pietro è stato paparazzato in compagnia di una donna bionda. Si trattava della sua ex Fiore Argento e dalle foto si vede complicità, sorrisi, abbracci e un mano nella mano.

Antonella, chiusa nella Casa, sta riflettendo su quello che ha visto e pur non trovando immagini compromettenti non capisce come mai Pietro abbia rivisto la sua ex. Lui, infatti, le ha sempre proibito di mantenere rapporti con i suoi ex fidanzati.

Tuttavia, dopo un silenzio di alcuni giorni, Barbara D’Urso ha ospitato Pietro a Live – Non è la D’Urso e l’ha sottoposto alla macchina della verità. Inizialmente Pietro ha difeso il suo rapporto con Antonella e si è difeso dagli attacchi in studio, ma dopo le domande con la macchina della verità c’è stato uno scontro molto acceso.

Pietro contro Barbara D’Urso

Pietro ha detto di aver incontrato Fiore Argento due giorni dopo essere andato a trovare Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Con lei ha avuto un flirt dieci anni fa e poi hanno mantenuto un rapporto d’amicizia.

Il motivo dell’incontro era quello di parlare con il padre di lei per alcuni lavori per televisione e cinema. Pietro ha detto che Antonella sapeva benissimo che Fiore era una sua amica e, anzi, l’ha spinto lei a chiamare Dario Argento per lavorare.

Anche dopo gli attacchi di Roberto Alessi, Vladimir Luxuria e Karina Cascella, Pietro ha continuato a parlare di quanto sia innamorato di Antonella e che questa storia non li può assolutamente dividere. Tuttavia, quando Barbara gli ha fatto delle domande specifiche con la macchina della verità, è emerso che è falso che Pietro ha incontrato Fiore una volta sola, è falso che non c’è stato un bacio ed è falso che lui non ha tradito Antonella.

A quel punto Pietro si è davvero arrabbiato. Prima ha giurato su suo figlio che non ha tradito Antonella, poi ha insinuato che qualcuno possa aver manipolato la situazione per il programma, per far vedere queste cose al Grande Fratello Vip. Lui ha chiesto di poterla rifare con un perito di sua fiducia perché quella è stata una “buffonata”.

Ovviamente Barbara D’Urso si è molto risentita per quelle accuse garantendo la veridicità della procedura. Che cosa succederà adesso al Grande Fratello Vip quando Antonella Elia verrà messa la corrente di queste cose?