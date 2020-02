Bugo e Morgan, il video della lite dietro le quinte: ecco cosa è successo davvero (VIDEO)

Da un po’ di ore, sul web è divenuto virale il video della lite dietro le quinte di Sanremo tra Bugo e Morgan. L’episodio è stato ripreso da alcune telecamere e riguarda proprio il momento immediatamente precedente al loro ingresso sul palco.

Dalle clip si evince chiaramente che tra i due ci fosse parecchia tensione. L’artista milanese ha accusato il suo collega di non essersi comportato bene nei suoi confronti, mentre quest’ultimo lo esorta a stare calmo e a godersi la serata. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto davvero.

Il video della lite tra Bugo e Morgan

Sia Bugo sia Morgan hanno raccontato la loro versione dei fatti in merito a quanto accaduto durante la loro permanenza al Festival di Sanremo. Tra ospitate televisive, conferenze stampa e dichiarazioni rilasciate a vari giornali, i due hanno raccontato cose assolutamente diverse. Ad ogni modo, a chiarire meglio la situazione ci ha pensato un video divenuto virale che riprende cosa sia accaduto davvero tra Morgan e Bugo dietro le quinte.

Dalle clip in questione si vede che il milanese accusa il suo compagno d’avventura di non aver rispettato il suo arrangiamento nel corso della serata dedicata alle cover. Per tale ragione, lo ha deriso dicendogli di sembrare Frank Sinatra. Visibilmente spazientito, il cantautore ha reagito dicendo al collega di andare a farsi un giro e di smetterla. Con fare alquanto divertito, invece, l’ex dell’Argento ha lasciato intendere che quella sera si sarebbe davvero divertito. (Continua dopo il video)

La performance sul palco di Sanremo

In effetti, è proprio quello che è accaduto. Pochi istanti dopo, infatti, Antonella Clerici ha invitato i due artisti a salire sul palco. Dal video, però, si evince che Morgan si è subito precipitato mentre Bugo ha titubato parecchio ed è stato esortato dai suoi agenti ad esibirsi.

La performance, però, ha lasciato tutti senza parole, dato che il primo ha storpiato completamente le parole del brano trasformandole in accuse verso il suo collega. A detta di Morgan, quella è stata una pesante vendetta contro di lui e il suo staff per non averlo rispettato nel corso della serata precedente.