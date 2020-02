Grande Fratello Vip: arriva il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le parole di lui dopo il gesto

Paolo e Clizia si sono baciati appassionatamente per la gioia di chi li vuole insieme. Ecco, però, che cosa ha detto Paolo con alcuni coinquilini dopo quello che è successo

Grande Fratello Vip: arriva il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Se ne sta parlando da settimane. I telespettatori si sono accorti che nella quarta edizione del Grande Fratello Vip stava succedendo qualcosa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra i due c’era molta complicità e spesso si ritrovavano a parlare soli di notte. Alfonso Signorini li ha messi di fronte al gossip che sta impazzendo al di fuori e loro si sono davvero imbarazzati molto.

Da quel momento Clizia ha iniziato ad avere dei dubbi sulla frequentazione che aveva al di fuori, l’ha confessato a Paolo che ha fatto un passo indietro, poi però il tutto è cambiato molto velocemente.

Qualche giorno fa, a seguito della loro consueta chiacchierata in giardino di notte, tra Paolo e Clizia è finalmente scattato un bacio. I due si sono baciati appassionatamente e si sono nascosti sotto una coperta tra sospiri pieni di passione. (Continua dopo la foto)

La reazione di Paolo dopo il bacio

Inevitabilmente, dopo questo momento molto intimo tra i due, in Casa si è avvertito il loro imbarazzo. Fernanda Lessa ha chiesto direttamente a Paolo se si fossero baciati, se fosse successo qualcosa, ma Paolo ha cercato di evitare di rispondere sebbene tutto rosso in volto. Poco dopo ne ha parlato con Andrea Montovoli e Pago e con loro si è lasciato andare a dire qualcosa di più.

Il giovane conduttore ha palesato tutta la sua contentezza per aver fatto una cosa che desiderava da tempo. Poi però ha detto di aver sbagliato a non mettere subito la coperta sopra di loro perché è una cosa privata, intima e adesso non gli va che tutti la possano vedere. Paolo ha detto di non essere abituato a queste cose e di avere “il magone” per la prossima puntata del Grande Fratello Vip.

L’approvazione di mamma e papà

Se Paolo ha avuto tante remore negli ultimi giorni nei confronti di Clizia, i suoi genitori si sono già sbilanciati da tempo. Massimo Ciavarro aveva già notato dai primi giorni che a suo figlio piaceva molto l’influencer, mentre Eleonora Giorgi è già entrata in Casa per dare la sua benedizione alla nuova coppia. Ma che cosa succederà nei prossimi giorni?