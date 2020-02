Anticipazioni Grande Fratello VIP del 10 febbraio, ingressi a sorpresa

Quella che andrà in onda stasera alle 21.20 sarà una puntata del Grande Fratello VIP al cardiopalma. Ci saranno, infatti, degli ingressi a sorpresa che rischiano di minare gli equilibri all’interno della casa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha parlato di una puntata difficile per alcuni dei concorrenti del GF VIP. Chi saranno questi nuovi ingressi? Scopriamolo!

Grande Fratello VIP, un duro confronto per Serena Enardu

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP in qualità di concorrente ufficiale, Serena Enardu è stata al centro del gossip, specie fuori dalla casa. Si è parlato dei like sospetti all’ex tentatore di Temptation Island VIP Alessandro, dei motivi che l’avrebbero spinta ad entrare in casa.

Insomma, c’è chi crede all’amore per Pago e chi, invece, non ci crede. Fatto sta che stasera entrerà per confrontarsi con Serena l’ex compagna di Pago, Miriana Trevisan.

Dopo il “Vergognatevi!” pronunciato contro la coppia, Miriana pare essere stanca di vedere Serena con Pago per degli atteggiamenti inaccettabili su cui la nuova puntata del Grande Fratello VIP farà di certo luce. Ricordiamo, poi, che la stessa Miriana Trevisan aveva attaccato duramente la coppia nei giorni scorsi manifestando anche la delusione del figlio avuto con Pago che non guarderebbe più il padre in TV. Come reagirà Serena?

Pietro Delle Piane incontrerà Antonella Elia

Dopo lo scoop della scorsa settimana in cui era stato svelato un presunto tradimento di Pietro Delle Piane nei confronti della fidanzata Antonella Elia, l’uomo entrerà in casa. Non è la prima volta che l’uomo varca la porta rossa del Grande Fratello VIP. Ricordiamo tutti, infatti, il lunghissimo bacio che la coppia si scambiò in occasione di una sorpresa di poche settimane fa.

Stavolta, però, l’uomo entrerà nella casa, dopo una “disastrosa” macchina della verità a Live: Non è la D’Urso, che lo stesso Pietro ha definito “una buffonata”, per cercare di tranquillizzare la fidanzata sul fatto che non vi è stato alcun tradimento nei suoi confronti. Di certo dovrà spiegare il perché di quelle foto e vedremo in diretta quale sarà la reazione di Antonella Elia alle parole del suo amato fidanzato.