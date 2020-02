Nina Moric avrebbe mentito: le perizie sui lividi le danno torto e lei ha una crisi (VIDEO)

Tutti i telespettatori di Live, non è la D’Urso erano in attesa dei risultati delle perizie sui lividi di Nina Moric e, stando a quanto emerso, pare che la donna abbia mentito. Tre chirurghi del programma di Barbara D’Urso hanno analizzato le foto e visitato la showgirl e non hanno escluso che la versione di Favoloso potesse essere attendibile.

La Moric, dunque, potrebbe aver allegato alla denuncia fatta delle foto fasulle. In questi casi, il condizionale è assolutamente d’obbligo considerando la serietà degli argomenti trattati. Ad ogni modo, la protagonista dell’intervista non ha preso proprio bene l’esito, sta di fatto che ha avuto una crisi di nervi in diretta.

Lo sfogo di Nina Moric

Nel corso della puntata di ieri di Live, non è la D’Urso, la conduttrice ha mostrato i risultati delle analisi fatte dai medici sui lividi di Nina Moric e la donna potrebbe aver mentito. Luigi Favoloso, precedentemente, aveva dichiarato che le immagini degli ematomi sulla schiena della sua ex fidanzata fossero, in realtà, legati ad un intervento di micro liposuzione. La showgirl ha sempre negato, ma i chirurghi che hanno analizzato le immagini non hanno potuto fare a meno di avere dei dubbi.

In effetti, tali segni potrebbero tranquillamente combaciare con degli interventi chirurgici. Una volta trapelata questa verità, l’ospite di Barbara D’Urso ha avuto uno sfogo in diretta in cui ha gridato e si è dimenata allo scopo di rendere credibile la sua versione dei fatti. Il modo in cui la showgirl ha affrontato la situazione, però, non è stata molto convincente. Anche la padrona di casa, infatti, le ha fatto notare che nessuno stesse capendo nulla. (Clicca qui per il video)

La showgirl ha mentito?

Per tutta la durata dell’intervista, infatti, Nina si è mostrata alquanto confusa e non è riuscita a dare una versione dei fatti eloquente e sensata. Più volte la D’Urso l’ha interrotta dicendole che non fosse affatto chiaro il punto a cui volesse arrivare la showgirl. Le dichiarazioni di Nina Moric sono sembrate così confuse da far pensare a molti che la donna abbia mentito.

Ad ogni modo, la verità emergerà solo nelle sedi opportune, considerando che la donna e il suo ex si sono reciprocamente denunciati. Dopo la messa in onda, però, la Moric ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha mostrato a tutti un articolo di Fanpage in cui è riportato il contenuto di ciò che voleva dire in puntata.