Grande Fratello Vip: Patrick Ray Pugliese è uno stratega? Lo sfogo di alcuni concorrenti

Paola Di Benedetto e Antonella Elia hanno dei dubbi su Patrick Ray Pugliese. Ecco che cosa hanno detto le due vip gieffine

Grande Fratello Vip: Patrick Ray Pugliese il più amato dal pubblico?

Patrick Ray Pugliese ha partecipato ad una delle edizioni più note del Grande Fratello. In occasione della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato scelto come uno dei concorrenti.

Infatti, alcuni ex partecipanti del reality ancora oggi sono molto conosciuti e apprezzati dal pubblico come nel suo caso. A prova di questo Patrick fino alla nona puntata è stato quasi sempre mandato in nomination ma il televoto l’ha sempre premiato.

Paola Di Benedetto e Antonella Elia: ‘Patrick è uno stratega’

Nella Casa del Grande Fratello Vip Patrick è apprezzato soprattutto per il suo carattere sempre solare e scherzoso. Ma non tutti i suoi coinquilini sembrano divertiti da questo suo modo di fare. Recentemente Paola Di Benedetto ha confessato i suoi dubbi su di lui con altri concorrenti.

Secondo lei Patrick gioca tutto il giorno ma non si fa conoscere davvero e a volte questo suo scherzare sembra una cosa forzata. A darle man forte ecco Antonella Elia che pensa che Patrick stia attuando una strategia. Secondo lei non fa vedere che si offende quando viene nominato, poi però si vanta del fatto che rimane in Casa ogni settimana.

Non solo, Antonella ha detto chiaramente che se si trovasse al televoto con Patrick e venisse eliminata si “offenderebbe a morte”, ci rimarrebbe davvero molto male. Questo modo scherzoso, da giullare, che Patrick ha, unito al suo essere disordinato, insomma, ha fatto nascere dei dubbi nella Casa. Voi che cosa ne pensate? È la vera personalità di Patrick o è solamente una strategia per andare avanti nel reality?

Il lato nascosto di Patrick: lo sfogo sul figlio

In realtà il pubblico a casa ha avuto modo di vedere altre sfaccettature di Patrick. La scorsa settimana, durante un daytime, era molto preoccupato per suo figlio. L’ex gieffino ha chiesto consiglio a Paolo Ciavarro, essendo figlio di genitori separati, così come lui si è separato da Martina dopo la nascita del bambino.

In confessionale, Patrick ha anche detto che lui ha sempre messo al primo posto suo figlio e continuerà a farlo. Per questo si sente di poter dire di essere un buon padre anche se inevitabilmente suo figlio crescerà non vedendo due genitori uniti come quelli di tanti suoi amici.