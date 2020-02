Vera Gemma si racconta a 360 gradi, ho provato tutte le droghe ma sono sopravvissuta”

Si confessa Vera Gemma e si definisce una sopravvissuta alle droghe e alla perdizione, nel suo racconto parla anche della carriera e del padre Giuliano

La figlia di Giuliano Gemma, Vera, si racconta a cuore aperto in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Nel suo racconto traspare il suo carattere complesso che l’ha portata a fare delle scelte sbagliate. Proprio per questo si definisce una sopravvissuta.

Nell’intervista ha parlato di come ha sofferto per combattere ciò che la tormentava dentro e di come ha lottato contro i pregiudizi. Vera Gemma ha detto di essersi sentita frustrata perché era messa in disparte, mentre il suo desiderio era quello di primeggiare fra le star.

Vera ha esordito a teatro e ha raccontato di aver recitato ovunque, dalle cantine di Roma ai palchi ufficiali, con al Valerio Mastandrea e Chiara Noschese. Per Vera fu Mastandrea ad illuminarla e a farle capire di avere il talento per riuscire. Questo intuito lo ha ereditato dalla madre, e nell’intervista ha ricordato il periodo felice vissuto nella villa alle porte di Roma in cui abitavano.

Vera Gemma parla della carriera e del padre Giuliano

Vera Gemma ha rievocato i tempi in cui la loro casa si riempiva dei personaggi più famosi dell’epoca, come Sergio Leone, Edvige Fenech, Barbara Bouchet. C’erano anche personaggi internazionali fra gli ospiti, come ad esempio Ursula Andress.

Tutti però all’epoca la credevano un’incompresa e solo Leone capiva che in lei c’era un potenziale. Lei che voleva fare parte del mondo dello spettacolo però non veniva presa in considerazione, mentre la sorella aveva rifiutato qualsiasi proposta.

Vera ha detto anche che la sorella era molto più bella di lei e avrebbe potuto fare successo subito, ma non ha voluto. Questa differenza invece ha segnato la figlia di Giuliano, che si sentiva frustrata proprio perché nessuno la prendeva in considerazione. La sorella era bella, ma quella che aveva talento era lei!

Il rapporto con il padre e con Asia Argento

Per superare questa sofferenza allora Vera Gemma si è data alla perdizione, poi è andata in California dove ha iniziato a lavorare. Mentre a casa non si sentiva all’altezza in quel mondo si sentiva invece realizzata. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche del padre Giuliano e di come i due si fossero ritrovati negli ultimi anni.

Lei aveva realizzato un documentario dedicato a lui, che rappresentava una specie di dichiarazione d’ amore. Presto la figlia di Giuliano sarà a Pechino Express insieme ad Asia Argento, e ha detto che anche se approva certe cose di lei, da altre ne sta lontana.