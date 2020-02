Nina Moric: Luigi Favoloso “Ha fatto minacciare Fabrizio Corona!”

L’ex di Favoloso, Nina Moric, risponde alle accuse e a Live Non è la D’Urso dice che Mario ha fatto minacciare Fabrizio Corona, vediamo cosa è successo

Non si fermano i botta e risposta fra Mario Luigi Favoloso e Nina Moric. La modella ha replicato alle sue accuse nel salotto di “Live Non è la D’Urso”. Ha anche rivelato che il suo ex ha perfino minacciato l’ex marito Fabrizio Corona.

La Moric ha detto che è successo una settimana e ha fatto giungere le minacce all’ex marito tramite tre persone che lavoravano con lui. Tramite essi gli ha mandato a dire che presto andrà in carcere.

Sconvolta da questa rivelazione fatta dalla Moric, Barbara D’Urso ha consigliato a Nina di non dire chi erano coloro che hanno fatto le minacce. La Moric ha però ribadito che sono stati tre dipendenti di Favoloso a fare le minacce a Fabrizio.

Nina Moric contro Mario Luigi Favoloso

La modella ha aggiunto che Fabrizio si è arrabbiato, ma ha detto di non avere paura. In questo momento sta attraversando un periodo complicato e non vorrebbe peggiorarlo.

La D’Urso durante l’intervista ha fatto vedere alla Moric il servizio in cui i tre chirurghi valutano gli scatti di Nina. Ricordiamo che la Moric ha detto di aver subito atti di violenza da Favoloso. Tuttavia, i tre medici affermano che quelli sulla schiena di Nina non sono segni di violenza.

Qualcuno ha anzi detto che probabilmente si tratta di segni dovuti ad un intervento di liposuzione. I chirurghi hanno quindi smentito che i segni denunciati da Nina possano essere derivati da percosse. La modella a questo punto si è arrabbiata e ha detto che qualcuno la sta prendendo in giro.

La Moric si arrabbia nello studio di Live Non è la D’Urso

Alle parole dei chirurghi la Moric ha reagito male, si è arrabbiata e ha detto che si tratta di un argomento delicato. Comunque ha anche detto di avere l’impressione che qualcuno si sta prendendo gioco di lei.

Ad ogni modo, i magistrati si stanno occupando del caso e faranno tutto quello che c’è da fare. Ha anche3 aggiunto che non è vero che Favoloso la stava aiutando nei suoi problemi di autolesionismo, poiché lei non ne soffre più.

Gli scatti postati da Luigi risalgono a quando lei era piccola. Poi Barbara le ha mostrato un video in cui si vede Luigi Mario Favoloso che denuncia l’ex fidanzata per diffamazione. Al video la Moric ha detto che comunque non c’è alcun problema e che lei andrà fino in fondo.