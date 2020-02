Elodie, gossip bomba, la madre non smentisce il pettegolezzo

Gossip su Elodie, la madre della cantante più sexy di Sanremo rivela dettagli intimi della coppia che è sempre più affiatata

Diventata celebre per la sua partecipazione al partecipato al talent show Amici, Elodie vola alto verso il successo che continua a sorriderle. La splendida cantante dalla voce potente ha fatto vibrare i cuori degli spettatori e ha anche incantato con la sua bellezza.

Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha portato il brano Andromeda e ha fatto vedere di sé un lato sexy che pochi conoscevano. Pochi, tranne che il fidanzato Marracash, consapevole di avere accanto una bellissima donna.

Con i suoi abiti firmati Versace l’artista ha sedotto il pubblico dell’Ariston e anche quelli che hanno seguito la kermesse da casa. Anche la madre ha ammesso che la figlia era davvero stupenda, ma a renderla così è anche l’amore per il fidanzato.

La madre di Elodie felice della scelta della figlia

Claudia Mitai, la mamma di Elodie, ha detto infatti che fra Elodie e il rapper Marracash c’è un rapporto speciale. I due stanno insieme dalla scorsa estate, quando si sono conosciuti sul set del loro successo “Margarita”.

Dal momento in cui si sono incontrati i due si sono innamorati perdutamente e anche la Mitai è felice per loro. La donna ha detto di aver conosciuto il cantante e di ritenerlo l’uomo perfetto per la figlia. Ovviamente spera in un matrimonio e poi in un nipotino.

Ma non è certo che al momento il desiderio di Elodie e Marracash sia questo, quello che è certo è che la passione è alle stelle. E anche la madre della cantante lo sa bene, perché vede la figlia felice e appagata. Fra lei e il fidanzato c’è un rapporto aperto, i due discutono e si sfidano anche.

La cantante e il fidanzato sono affiatatissimi

La madre di Elodie ha già conosciuto il fidanzato della figlia e lo ha invitato a cena. La donna si è accorta che fra i due c’è un’intesa altissima e sono molto affiatati. Anche la figlia quando ha parlato del fidanzato ha ammesso che fra loro non ci sono segreti.

Entrambi sono consapevoli dei loro difetti e quindi questo li porta a vivere la loro storia con maggiore intensità. Certo, i fan sarebbero felici se i due si sposassero, ma la più contenta sarebbe sicuramente la mamma di Elodie. Staremo a vedere cosa accadrà!