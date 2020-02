Scoppia il litigio tra Serena Enardu e Pago al GF Vip, l’ex tronista: ‘Se vuoi vado via’

Serena Enardu e Pago hanno litigato. Ecco che cosa è successo nella Casa poche ore fa

GF Vip: c’è tensione tra Serena e Pago

Un paio di settimane fa Serena Enardu è entrata come una concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista l’estate scorsa è stata oggetto di numerose critiche sui social.

Infatti, dopo sette anni di convivenza con Pago, ha deciso di portarlo a Temptation Island Vip e lasciarlo, iniziando una sorta di flirt con Alessandro Graziani. Tuttavia, dopo qualche mese, Serena si è pentita del suo comportamento e ha deciso di fare di tutto per tornare insieme al cantautore.

Il pubblico non ha mai voluto farla entrare nella Casa, come ha dimostrato il televoto della prima settimana, ma la produzione ha deciso di ignorare il volere dei telespettatori e procedere comunque.

Inizialmente tra loro è scoppiata di nuovo la passione, Serena e Pago hanno vissuto dei momenti intimi nonostante la presenza delle telecamere. Poi, però, qualcosa è cambiato. Negli ultimi giorni c’è stato uno scontro molto acceso tra i due.

Il litigio

Dopo una consueta situazione del reality, ovvero le votazioni per il preferito, tra Serena e Pago c’è stata una discussione. Secondo Serena, Pago non ha accettato i nomi fatti dalla compagna e ogni volta lui tende a farle degli appunti su come dovrebbe fare, ma lei vuole fare le sue scelte da sola, dalle più stupide a quelle più importanti.

La discussione è poi passata ad altro. Pago ha avuto da ridire anche su un momento in cui Serena ha voluto stare sola. Lei è rimasta sorpresa di questo e ha detto che non riesce a capire come faccia lui a non crederle, a non fidarsi di lei. Pago ha detto che le crede ma che è anche “pronto a tutto”.

Dopo questa affermazione Serena ha iniziato a piangere chiedendo al cantautore se volesse farla andare via. L’ex tronista si è lamentata del fatto che non deve “pagare a vita” il suo comportamento sbagliato e poi si è chiusa in bagno a piangere. Secondo voi come andranno le cose? Come vedete Pago e Serena in questi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia?