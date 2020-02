“E’ una vergogna…’: Paolo Bonolis perde le staffe ad Avanti un altro, la terribile figuraccia della concorrente

Cantante napoletana concorrente ad Avanti un altro!

Anche di domenica va regolarmente in onda nel preserale di Canale 5 Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Mentre nell’appuntamento del sabato una concorrente ha collezionato una figuraccia colossale. Al cospetto dei due padroni di casa si è presentata una certa Marianna Iovine, una giovane cantante napoletana.

Sposata con un figlio ha fatto subito colpo al conduttore romano e al Maestro, infatti i due non si sono risparmiati a farle dei complimenti. Poi ha voluto dimostrare le sue doti canore accennando “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, facendole tutti i complimenti.

Figuraccia in studio su delle domande su Napoli

Dopo aver terminato la sua performance ad Avanti un altro!, la signora Marianna è stata chiamata da Paolo Bonolis a rispondere ad alcune domande che riguardano la sua città, ovvero Napoli. Inoltre la concorrente è riuscita ad avere la presenza del Bonus Daniel Nilsson.

Il conduttore romano e Luca Laurenti hanno interpretato in modo ironico due gagà chiedendole di cosa fu Capitale Napoli: Regno delle due Sicilie oppure Ducato di Savoia? Purtroppo la ragazza ha risposto la seconda opzione sbagliando e scatenando le risate da parte del pubblico.

Paolo Bonolis sbotta contro la concorrente napoletana

A quel punto Luca Laurenti e Paolo Bonolis hanno posto il secondo interrogativo a Marianna, ovvero quando si festeggia San Gennaro. Le opzioni erano il 19 o il 29 settembre. Ma anche in questo caso la giovane cantante, forse entrata nel pallone per l’emozione ha risposto in modo errato.

A quel punto il padrone di casa romano non si è più trattenuto sbottando così: “Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos’era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!”. La Iovine si è giustificata affermando di essere una partenopea atipica. Quindi è stata costretta a lasciare lo studio di Avanti un altro! col Bonus pensando di aver collezionato una figuraccia immane.