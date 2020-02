L’Eredità, la campionessa Benedetta mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto

La campionessa Benedetta vince il montepremi

Il game show del preserale di Rai Uno, L’Eredità, da qualche giorno ha una campionessa davvero forte e preparata.

Infatti per la sesta volta consecutiva, la settima in totale, Benedetta che arriva da Modena è riuscita ad affrontare il gioco finale de La Ghigliottina. La laureata in Culture Letterarie Europee si è presentata davanti alle parole Video, Minimo, Viaggio, Udienze e Caro con un montepremi potenziale pari a 210 mila euro.

Purtroppo, però, nella scelta dei vocaboli la ragazza è stata costretta a dimezzare ben quattro volte. La campionessa, però, i restanti 13.125 euro è riuscita a portarseli a casa, grazie alla parola Diario. Nella puntata odierna la donna potrà riprovarci ancora una volta.

La classifica dei vincitori con portafoglio dell’attuale stagione de L’Eredità

Iniziano a tremare la Rai e Flavio Insinna, infatti quella di ieri, domenica 9 febbraio 2020 è la ventiduesima Ghigliottina vincente al quiz tv condotto da Flavio Insinna. Mentre Benedetta da Modena è la sedicesima campionessa con portafoglio dell’attuale edizione, a 18esima, del game show del preserale di Rai Uno. In totale sono stati vinti 1.199.063 euro, inclusi i 45 mila euro donati in beneficenza all’Airc, l’ente che si occupa della ricerca contro il cancro.

Quindi nella stagione 2019-2020 i concorrenti e le cifre vinte sono: Valentina Margiotta con 210.000 euro; Guido Gagliardi 140.000 euro; Chiara 132.500 euro; Gabriele Toso 115.000 euro; Laura Guderzo 100.000 euro; Adenia Verì 80.000 euro; Michele Veronesi 75.000 euro. Poi gli altri campioni del programma della tv di Stato hanno portato a casa un montepremi che va da un massimo di 75 mila euro a un minimo di 10 mila.

Gli ascolti tv de L’Eredità di ieri, domenica 9 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.594.000 spettatori (22.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.843.000 spettatori (25.9%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.554.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.778.000 spettatori (17%). Il game show condotto dall’attore romano Flavio Insinna ha battuto ancora una volta quello capitanato dai colleghi Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti.