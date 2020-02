Miriana Trevisan boicotta l’ingresso al GF VIP, insulti sul web: “Sei ridicola” (FOTO)

Questa sera, lunedì 10 febbraio, al GF VIP sarebbe dovuta entrare anche Miriana Trevisan. Nel corso della precedente puntata di Verissimo, Alfonso Signorini aveva anticipato la notizia spiegando che i telespettatori ne avrebbero viste delle belle. Purtroppo, però, tutto questo non accadrà.

La showgirl, infatti, ha deciso all’ultimo momento di tirarsi indietro. All’interno di un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, ha svelato che non prenderà parte alla puntata, ma la guarderà da casa. Gli utenti, però, non sono stati molto clementi con lei, sta di fatto che l’hanno riempita di insulti.

L’annuncio di Miriana Trevisan su Instagram

La storia d’amore tra Pago e Serena sta generando molto scalpore. Il pubblico da casa è diviso in due; da un lato c’è chi li sostiene, dall’altro chi ha fortemente criticato l’ingresso in casa della Enardu.

Ad ogni modo, stasera ci sarebbe dovuta essere la resa dei conti. Miriana Trevisan avrebbe dovuto affrontare al GF VIP i due piccioncini. A quanto pare, però, ha cambiato idea ed ha preferito mettersi da parte e non apparire più in tutta questa situazione.

Su Instagram ha, infatti, effettuato la sua comunicazione e poi ha esortato tutti a portare rispetto per le persone. Tale richiesta, però, non è stata presa in considerazione dagli utenti dei social, sta di fatto che sono partiti una serie di insulti molto forti e molto gravi. Numerose persone le hanno detto di aver fatto bene a fare un passo indietro, perché stava diventando davvero ridicola. (Continua dopo il post)

Gravi insulti dopo la decisione sul GF VIP

Secondo il punto di vista della maggior parte dei telespettatori, infatti, le continue interferenze della showgirl stanno assumendo una connotazione alquanto sgradevole. Sembra quasi come se la donna fosse ancora gelosa del suo ex marito e volesse a tutti i costi mettere i bastoni tra le ruote alla coppia.

Probabilmente, proprio allo scopo di non passare per la “rosicona”, Miriana Trevisan ha preferito all’ultimo di boicottare la sua presenza all’interno della casa del GF VIP. Per adesso, però, non sono trapelate ulteriori spiegazioni in merito a questo cambio di programma improvviso. Pertanto, non ci resta che attendere la puntata di questa sera per saperne qualcosa di più.