Monica Setta, è lei la regina di Sanremo 2020

Monica Setta è la regina del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Un Festival che è stato molto apprezzato con grandissimi ascolti. Pertanto, i risultati danno ragione al conduttore 57 enne originario di Ravenna. Amadeus non era da solo sul palco dell’Ariston.

Accanto a lui, dieci donne tra cui Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e le giornaliste del TG1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Protagonisti di Sanremo 2020, anche Fiorello e Tiziano Ferro, i quali hanno anche litigato dietro le quinte a causa di una frase del cantante che non è stata gradita dallo showman. Inoltre, c’è

Le performance di Fiorello e Tiziano Ferro

Tutto, però, è finito per il meglio, i due hanno fatto pace e nella penultima puntata hanno cantato assieme e si sono addirittura baciati sulle labbra. Fiorello ha intrattenuto il pubblico con i suoi monologhi e le sue gag fin dalla prima puntata.

È stato lui, infatti, ad aprire la prima puntata del 70esimo Festival della Canzone Italiana, nei panni di sacerdote, in cui ha lanciato frecciatine alla politica, ma non ha risparmiato Amadeus.

Iconiche rimarranno le frasi “Dal Festival entri Papa, ma esci Papeete” oppure “Se fai flop, già mi vedo Alessandro Greco presenta Soliti Ignoti”. Nelle puntate successive, lo showman si è travestito da Maria De Filippi con tanto di chiamata in diretta della conduttrice imitata e poi, il venerdì, da Coniglio del programma Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Monica Setta fa più ascolti di tutti nei programmi del daytime

A Monica Setta va il titolo di regina del daytime, durante la settimana sanremese. Sanremo 2020 ha innalzando gli ascolti di tutti i programmi Rai del daytime, da La Vita in Diretta a Domenica in.

Ma, a sorpresa, il programma ad aver realizzato più share è Unomattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Nella giornata di domenica 9 febbraio 2020, il programma ha raccolto 1.230.000 spettatori con il 32.6% nella prima parte, 2.845.000 spettatori con il 36.7% nella seconda parte e 3.095.000 spettatori con il 34.2% nella terza parte.

Un risultato pazzesco, il migliore in share tra i programmi del daytime, mentre a Domenica in spetta quello in numero di spettatori con 6 milioni nella prima parte e 5 milioni nella seconda. Un grandissimo successo, dunque, per Sanremo e per la Rai in generale, nell’attesa di sapere se ci sarà un bis di Amadeus.