Senza mutande a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci fa una precisazione: “Era solo uno scherzo”

Enzo Iacchetti e la confessione sulle Veline senza mutande a Striscia la Notizia

Qualche settimana fa, lo storico conduttore di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera sollevando un grande polverone. Per quale ragione? Il conduttore raccontò che una sera lui e il suo collega Ezio Greggio si accorsero che le Veline, mentre le guardavano da sotto, erano senza mutandine.

“Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio ed io non potevamo crederci”, diceva l’ex fiamma di Maddalena Corvaglia. L’uomo parlava di un particolare momento avvenuto un po’ di anni fa dietro il famoso bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Il comico, però, non fece i nomi delle due giovani protagoniste dell’incidente bollente.

Le parole di Enzo Iacchetti hanno sollevato un polverone mediatico

Qualche ora dopo l’intervista di Enzo Iacchetti per il Corriere della Sera, sul web era immediatamente scattata l’indignazione riguardo al ruolo delle Veline del tg satirico Striscia la Notizia. Infatti le parole del conduttore vennero giudicate, soprattutto in epoca di #MeToo, degradante per la condizione femminile.

Quindi lo storico programma di Canale 5 ha però inviato una puntualizzazione alle varie redazioni dei maggiori media italiani che avevano dato diffuso a macchia d’olio le parole del collega di Ezio Greggio.

La precisazione con una nota da parte del tg satirico Striscia la Notizia

Infatti l redazione di Striscia la Notizia con a capo Antonio Ricci ha scritto una nota che puntualizza le dichiarazioni di Enzo Iacchetti al Corriere della Sera. In pratica hanno segnalato che l’episodio cui ha fatto riferimento il conduttore ed attore è frutto di uno scherzo, realizzato oltre 20 anni fa, organizzato dal collega Ezio Greggio, senza la complicità delle Veline.

Il tg satirico ha rassicurato tutti sul fatto che le Veline hanno sempre indossato la biancheria intima, tanto più durante le registrazioni del programma Mediaset giunto alla sua 32esima edizione. Quindi, cosa ne penserà di tutto questo colui che ha raccontato il divertente aneddoto?