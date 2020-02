Elga Enardu chiede un incontro con Serena: ‘Ho delle informazioni molto importanti’

Elga Enardu ha raccontato sui social di avere delle importanti informazioni per Serena. Ecco che cosa ha detto la sorella gemella dell’ex tronista

GF Vip, Elga Enardu vorrebbe vedere Serena: ‘Ho delle informazioni importanti’

Elga Enardu è sempre stata molto presente per la sorella Serena, da mesi al centro delle critiche e delle polemiche soprattutto sui social. Anche in questa occasione in cui Serena è chiusa dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Elga ha detto alcune cose tramite il suo profilo Instagram.

Elga è stata informata da un’amica che Serena lamenta di non sapere nulla del padre, affetto da problemi di salute piuttosto gravi. Ad Elga pesa molto il fatto di non poter comunicare con la sorella, ma ha detto che non è così semplice chiedere di poter parlare con lei.

Bisogna aspettare, anche se lei ha delle informazioni molto importanti che è opportuno che Serena sappia. Per Elga non è importante andare di persona a riferirgliele, le basterebbe che qualcuno gliele facesse recapitare. Di che cosa si tratterà? Del padre o di qualcos’altro?

Elga difende Serena dagli attacchi

Secondo Elga ci sono tante persone che attaccano sua sorella solamente per avere un modo per mettersi in mostra. Per quanto riguarda le critiche nei confronti delle decisioni di Pago e Serena, Elga ha detto che è giusto, secondo lei, lasciarli liberi di fare quello che credono sia meglio.

Lei è contenta se loro ritrovano un equilibrio ed è contenta soprattutto per il tempo che stanno finalmente trascorrendo “da soli”, senza influenze esterne. Infatti, da quando si sono conosciuti hanno sempre dovuto gestire situazioni complesse e adesso hanno l’opportunità di vivere quella vacanza che non hanno mai vissuto.

Serena e Pago litigano nella Casa

Inizialmente, quando Serena è entrata nella Casa come una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, tra lei e Pago è scoppiata la passione. La coppia ha vissuto momenti di intimità, anche se Pago ha poi svelato nel confessionale che su alcune cose è ancora titubante. Infatti, pochi giorni dopo, lui e Serena hanno litigato.

La discussione è nata dalle votazioni fatte per il preferito della Casa. Serena non sopporta che Pago debba dirle che cosa fare perché vuole essere libera di fare le proprie scelte. Alla fine della discussione è emerso il fatto che lui non si fida completamente di lei e Serena è scoppiata a piangere chiedendogli se è il caso che lei se ne debba andare dal reality.