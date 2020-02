Avete visto la compagna di Biagio Antonacci? Dopo la figlia di Gianni Morandi, ecco Paola [FOTO]

La vita sentimentale di Biagio Antonacci

Qualche giorno fa tra i vari ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo era presente Biagio Antonacci. Quest’ultimo è reduce da una lunga tournée con la collega e amica fraterna Laura Pausini.

Il noto cantautore tempo fa è stato il compagno di Marianna Morandi, figlia del grande Gianni. Mentre ora sta insieme a Paola Cardinale, una donna molt più giovane di lei, ben tredici anni. Andiamo a vedere qualche informazione su di lei.

Chi è Paola Cardinale?

Dopo essersi separata dalla primogenita di Gianni Morandi, Biagio Antonacci ha iniziato una storia d’amore con Paola Cardinale. Quest’ultima, come anticipato prima, è 13 anni più giovane del noto cantautore.

La donna e l’artista fanno coppia da più di un decennio e nonostante le voci che si sono rincorse sul web, i due non hanno mai pensato di convolare a nozze. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa Antonacci aveva confessato di non essersi mai sposato.

Infatti ha fatto due figli con Marianna Morandi con la quale non condividevo neanche la residenza scritta sui documenti. Dopo essersi separato da lei ora sta con Paola, ma senza nessun legame formale. Nonostante i due non hanno intenzione di unirsi in matrimonio non mancano mai le dediche d’amore sui loro rispettivi profili social. (Continua dopo la foto)

Biagio Antonacci il rapporto con la figlia di Paola

Biagio Antonacci e Paola Cardinale abitano insieme nel capoluogo lombardo insieme a Benedetta, la figlia di lei. C’è da dire che il cantautore è molto legato alla ragazzina. Inoltre bisogna ricordare che l’ex genero di Gianni Morandi ha due figli avuto con Marianna, ovvero Paolo e Giovanni.

Il primogenito ha preso la stessa strada del genitore scrivendo delle canzoni per artisti molto noti come: Irama, Alessandra Amoroso ed Eros Ramazzotti. Mentre il secondogenito è un 19enne e fa il rapper. Nonostante la separazione Biagio ha un ottimo rapporto con la figlia del Ragazzo di Monghidoro.